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德軍艦計劃穿越南海 美稱此舉支持國際秩序

國情動向 12:01 2021/03/04

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中美在南海軍事角力持續。德國計劃今年8月派遣一艘巡防艦前往亞洲，將駛經南海，同為北大西洋公約組織（NATO）成員的美國表示樂見這項計劃，並歡迎支持該區域「基於規則的國際秩序」的行動。

外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會稱，各國在南海享有國際法所規定的航行與飛越自由，但不能以此為藉口危害沿岸國主權和安全。

外交部：不能危害沿岸國主權和安全

德國多名政府官員周二（3月2日）透露，一艘德國巡防艦將於8月前往亞洲，回程將穿越南中國海，成為自2002年以來首艘在南海航行的德國軍艦。

德國官員表示，軍艦不會駛入有主權爭議島礁的「12海里」水域。中國等主權聲索國宣稱12海里範圍內屬於領海。

路透社報道，美國國務院發言人表示，維護和平與穩定、尊重國際法、保護合法商業網絡不受阻礙、以及自由航行和其他合法使用該海域的做法，符合美國的國家利益。

「我們歡迎德國支持在印太地區推行基於規則的國際秩序的作法。維護開放的海上秩序對國際社會利益攸關。」

美國經常指責北京將南海軍事化，認為中國在南海的領主主張「不合法」。美國海軍定期在南海執行「航行自由」任務，派艦航經中國的人造島礁附近，同時積極鼓勵盟國跟隨。

法國上月也派遣核子動力潛艦「翡翠號」（SNA Emeraude）和「塞納號」支援艦（BSAM Seine）巡弋南海海域，強調航行自由。

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責任編輯：蒯宇澄

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