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辣妹「潮玩」試穿童裝騷身材  北京UNIQLO重災怒下禁令（組圖）

社會熱點 12:58 2021/03/04

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辣妹「潮玩」試穿童裝騷身材  北京UNIQLO重災怒下禁令

著名歐洲服裝品牌Brandy Melville的服裝尺碼幾乎以S（細碼）及XS（加細碼）為主，在內地刮起了「BM風」、「甜辣風」，即誰能夠穿得上S碼及XS碼便是「辣妹」。但不是人人買得起Brandy Melville，內地不少辣妹因此把目光投向UNIQLO，湧到那裡試穿童裝騷身材、再自拍「呃like」，令UNIQLO煩惱不已。

日本休閒服裝品牌UNIQLO（優衣庫）以價廉物美著稱，結果就有不少網紅，在社交平台上大晒在UNIQLO試穿童裝的照片，展示「緊撐」身材成為「辣妹」。

大人試完童裝　被撐壞要丟棄

不過由於童裝的尺碼較小，穿著過後極易遺留粉底，而且會被撐到變形，令大多數在被試穿後只能以低價出售更甚當作瑕疵品丟棄。網上更有消息指，UNIQLO已因此禁止成年人試穿童裝。

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在某社交平台搜索「優衣庫童裝」等相關字眼，會發現有大量成年人在優衣庫試穿童裝的照片。而對於其中一些只拍照不購買的行為，亦引發網友熱議：

  • 試什麼童裝，裝什麼可愛
  • 為了秀胸秀腰，把人童裝撐大又不買，這是什麼行為
  • 成人穿童裝，只拍照不買
  • 相關部門應該對網絡博主進行一些限制了
  • 噁心的就是那種拿著童裝進試衣間一頓，拍完事兒弄得亂七八糟還不買的巨嬰
  • 去把小孩的衣服硬生生撐大，除非最後全買了，否則真的完全沒道德

對此，有自稱曾在UNIQLO做過兼職的人表示，近期有很多網紅在網絡上發布自己試穿童裝的照片，亦帶動了愈來愈多的人去嘗試。首先，UNIQLO童裝的衣領較小，非常容易在試穿過程中被蹭上粉底，很多人亦不會承認是自己所為，最後被蹭上粉底液的服裝會被當作瑕疵品丟棄。

其次，很多人試穿之後發現版型、尺碼不合適，會將衣服撐到變形。她還呼籲指，UNIQLO不需要這樣的推廣增加銷量，希望大家文明試衣。

不是間間UNIQLO禁大人試童裝

針對這一現象，有指UNIQLO現已禁止成年人試穿童裝。但據《新京報》報道，實地走訪北京市5間UNIQLO門市後，發現大部分並未禁止成年人試穿小碼童裝，有一間門店的店員稱，「較少有成人試穿童裝，試穿過程導致變形的童裝會特價處理」。

還有一間門店的店員提醒，「如若試穿過程中，使衣服沾上粉底液，是需要購買的」。

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責任編輯：鄧國強

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