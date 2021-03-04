美國務院準二號人物：必要時須在南海和人權議題對抗中國

美國官員一天內密集對中美關係發聲。經拜登提名出任副國務卿一職的舍曼（Wendy Sherman）表示，北京是一大挑戰，美國須與中國競爭並勝出，必要時須在南海議題、人權議題上挑戰與對抗中國。

舍曼強調對抗 亦表明部分領域合作

美參議院外交委員會周三（3日）召開副國務卿人事案聽證會。

當被問及，在讓北京為新疆、香港作為付出代價與在禁止核子擴散、氣候變遷議題上與之合作，美國該如何在兩者間取得平衡。舍曼表示，美國兩黨在此議題上有共識，都認同中國是美國一大挑戰。拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國務卿布林肯（Antony Blinken）都說過，應對這項挑戰要從投資國內做起，像是投資基礎建設、5G、量子計算和人工智能（AI）。

她說：「我們必須競爭且勝出，這包含確保中國無法闖入我們網絡、無法竊取我們商業機密。必要時我們也須在南海議題上挑戰與對抗中國，當然還有他們人權上的作為。」

舍曼又指出，布林肯曾說維吾爾族所遭受的待遇構成「種族滅絕」（genocide），她宣稱同意這一看法，美國不該迴避說出事情真相。

中方此前一直否定西方就新疆問題的指控。

但她強調，美中會需要在一小部分領域合作，「聽起來可能很奇怪，但全球衛生是其中一之一，這要從獲取疫情真相開始」。

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至於「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），當被問及是否承諾未來與國會合作，充分有效實施相關制裁，舍曼亦表示認同。

在北京，外交部昨日提及中美關係時表示，中美雙方應保持和加強各領域的對話溝通，希望美方客觀理性看待中國和中美關係，採取理性務實的對華政策，同中方相向而行，多做有利於增進中美互信與合作的事，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

此前，外長王毅還提出中美復談四個前提，其中包括美國不干涉香港、新疆、西藏問題，以及放棄科技戰等。

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責任編輯：尹航

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