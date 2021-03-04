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【新冠疫苗】我們何時再能旅遊？中國歐盟都撐「疫苗護照」（第三版）

經濟脈搏 20:13 2021/03/04

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【新冠疫苗】我們何時再能旅遊？中國歐盟都撐「疫苗護照」

新冠肺炎疫情爆發以來，全球旅遊業幾近停頓，絕大部份香港人也閉關、沒有外遊逾年，但如今似乎露出曙光。中國及歐盟已表示將推進「疫苗護照」計劃，這意味主要地區將訂立制度，旅客如證明自己經已接種新冠疫苗、或沒有感染，便能獲得跨境外遊的許可。

（新增最後兩段政策解讀）

但值得注意是，美國尚未說明疫苗接種，是否會被納入美國的旅行規定。

中國外交部日前曾表示，中國正在研究推進可用於申明疫苗接種狀況、或近期檢測結果的證明文件。

提供接種疫苗紀錄　可作放行旅遊條件

歐盟委員會則計劃在本月提出為歐盟公民提供「數字綠色通行證」的建議，該通行證將註明持證人是否接種過疫苗，如果沒有，則註明其檢測結果的詳細資訊。歐盟領導人預計，該計劃需要三個月時間才能啟動運行。

球王比利撐中國疫苗 帶頭接種科興讚「體驗難忘」

泰國女子中300萬彩票頭獎 全因中國科興疫苗？

歐盟委員會主席馮德萊（Ursula von der Leyen）說，此舉是為了逐步讓歐盟公民能在歐盟或境外安全旅行，無論是出差還是旅遊。

英國最初排除了推出數字護照的可能性，但該國上周也表示正在研究數字護照的利弊。

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惟拜登（Joe Biden）政府尚未說明新冠疫苗接種是否會被納入美國的旅行規定。美國疾病控制與預防中心還沒有就此問題發布指引，稱目前還沒有公認的疫苗國際標準或疫苗接種文件。

事實上，一些國家的民間人士擔心，「疫苗護照」強制人們提供自己的防疫資訊，有可能與保障私隱牴觸。

但中國政府對「疫苗護照」計劃沒有懷疑態度。中國外交部表示，中國願意探討這一問題，以便為構建健康安全有序的跨境人員往來新秩序提供可靠保障。

親打中國科興疫苗還未夠 印尼出郵票紀念總統接種

拉美難求西方新冠疫苗：中國直搗美國後院良機

中國新冠疫苗研發專班專家組組長鍾南山表示，中國目前希望能在7月底前給國內40%的人口接種上新冠疫苗，當前的接種率為3.56%。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，美國有可能在8月前實現90%人口的群體免疫，因此建議中美優先考慮解除雙方旅行限制。

縱使有私隱之議　但旅遊業界對此熱切期盼

吳尊友說道，如果雙方可以克服政治阻力，並只著眼科學，那麼中美可能成為全球最先相互取消旅行限制的國家。

中疾控高福：內地接種新冠疫苗不良反應率不高於流感疫苗

馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

華爾街日報的報道指，在支持者看來，疫苗護照將使商務旅行和旅遊業得以恢復，幫助受疫情拖累的經濟恢復元氣。在過去一年裡，很多國家對入境旅客實施了徹底的禁令，目前許多國家仍對入境旅客和回國人員實施繁瑣的檢測和隔離要求。

航空公司和那些依賴旅遊業的國家是「疫苗護照」想法的最強烈倡導者，它們正在推動國際旅行盡可能在今年夏季前回歸正常。

責任編輯：鄧國強

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