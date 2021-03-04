【兩會2021】全國政協會議開幕 談做好「十四五」開局（直播重溫）

▲ 大會在北京人民大會堂舉行

全國政協十三屆四次會議今日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋發表工作報告，總結政協過去一年的工作成果，包括「十四五」規劃、經濟發展、香港問題等方面。汪洋又談到今年的各項工作，要求 做好建言資政和凝聚共識工作，為「十四五」開好局、起好步集聚眾智。

汪洋表示，2021年的目標是聚焦「十四五」開局起步履職盡責，以服務「十四五」規劃實施為主線，增強協商建言實效。著眼黨和國家工作全局，圍繞構建新發展格局、平安中國建設召開專題議政性常委會會議，就實施鄉村振興戰略、應對人口老齡化等進行專題協商。

▲ 中共總書記習近平等中央政治局常委出席會議

要運用雙周協商座談會、提案辦理協商、網絡議政、遠程協商、對口協商、界別協商等形式，緊扣加快啟動新的國家科技重大專項、高質量教育體系建設、提升產業鏈供應鏈現代化水平、保障農產品質量安全、促進文博事業高質量發展、推動民族地區多渠道就業、加強長江經濟帶生態保護、做好碳達峰碳中和工作、織牢國家公共衛生防護網等重要問題積極議政建言；舉辦專家協商會，對推動共同富裕、築牢國家安全屏障、民族宗教政重大問題深度協商。

堅定落實「愛國者治港」

談到對香港的工作，汪洋表示，要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

去年，政協 鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲。綜合運用「雲外交」和線下交流方式，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受采訪等方式予以嚴正駁斥，支持中國經濟社會理事會、宗教界和平委員會闡明原則立場。

▲ 會議現場

會議提到，過去一年，政協委員、政協各參加單位提出提案5,974件，立案5,044件。各提案承辦單位克服疫情影響，層層壓實責任，辦復率為99.64%。聚焦重大緊迫問題、經濟發展、政治優勢等獻策，包括保持產業鏈供應鏈穩定、暢通生產要素流通、增強復工達產協同性等建議，為做好「六穩」工作、落實「六保」任務發揮積極作用；優化京津冀產業佈局、便利粵港澳大灣區信息流動、促進長三角交通運輸一體化發展等建議，推動區域協調發展戰略落地見效。

責任編輯：陳建錫

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