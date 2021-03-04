【兩會2021】5000多名人大代表、政協委員均接種國藥疫苗

全國兩會今日（4日）召開，全國人大代表、國藥集團國藥控股董事長于清明透露，全國兩會代表、委員5,000多人均接種了國藥集團中國生物新冠病毒（SARS-CoV-2）滅活疫苗，體現了對國藥疫苗的高度信任。

年產能將達到30億劑

據《人民日報》旗下健康時報報道，于清明受訪時到，國藥集團持續擴充產能，疫苗年產能將達到30億劑，是目前全球最大的冠病疫苗生產企業。

在疫苗有效性方面，他提到，大規模海外臨床試驗數據經各國政府審批結果顯示，國藥集團疫苗保護效力達到86%，中和抗體轉陽率超過99%，預防中度病例有效性100%，預防重度病例有效性100%。近期交叉中和試驗結果表明，國藥集團新冠疫苗對南非、英國等10個新冠病毒變異株呈現廣譜保護效力，可以有效預防突變株引起的感染。

他又指，從2020年3月中國國藥集團四級企業黨政負責人「以身試藥」情況看，經過一年的抗體持續跟蹤監測，目前仍均保持在較高水平，沒有出現明顯下降。

截至目前，國藥集團已向國內外供應冠病疫苗近1億劑，已接種6,000多萬劑次，未發現與疫苗相關的嚴重不良反應。

于清明表示，2月25日國藥集團中國生物武漢所的新冠滅活疫苗國內批准附條件上市，適用接種對象年齡為18歲及以上人群。目前，最大年齡的接種者近百歲。另外，3-17歲人群Ⅲ期臨床試驗數據顯示，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗安全性、有效性良好，數據整理提交給國家藥監局審核同意後，再覆蓋3歲至17歲小年齡段人群使用。

目前，中國已有四種新冠病毒疫苗經國家藥監局附條件批准上市，包括由國藥集團中國生物北京生物製品研究所、中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司研發的滅活疫苗，以及軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇及其團隊研製的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）。

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責任編輯：蒯宇澄

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