  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政協委員：「英語真這麼重要？」籲撤中小學英語主科地位​​​​​​​

社會熱點 15:22 2021/03/04

分享：

全國兩會拉開帷幕，不少提案是關於教育。政協委員許進建議，改革義務教育階段英語的必修課地位，將課時分配給音樂、體育和美術等素質教育。許進說，現時翻譯機水平十分成熟。

建議增加素質教育課程佔比

據內媒報道，許進說，「為了學英語，學生和家長耗費了大量的時間和精力。但是隨著經濟社會發展，英語真的有這麼重要嗎？」

許進指出，在美國，大學畢業生通常能掌握3萬至5萬個單詞。在中國，掌握4千個單詞就可通過大學英語四級考試。為了上重點中學，很多小學生取得了相當於大學英語4級考試或者更高級的英語考試證書。英語教學課時約占學生總課時的10%，但英語只對不到10%的大學畢業生有用。成果應用率低，課程設置不普惠。

「音樂、體育和美術等素質教育課程佔比偏低是各級學校面對的實際問題。不再將英語課設置為必修主課，將解決素質教育缺乏課時的問題。學校應該用充足的時間培養學生的獨立思考能力、實踐能力和創新能力，促進學生全面發展。」許進說。

【兩會2021懶人包】疫後的兩會時間縮短至一周 3大看點你要知

【兩會2021】「鄭爽風波」過後　人大代表提案放寬合法代孕

【兩會2021】5000多名人大代表、政協委員均接種國藥疫苗

【兩會2021】直播全國政協會議 將討論十四五規劃（不斷更新）

許進通過調研發現，現在，翻譯機可以提供包括英語在內多種語言的、衣食住行等領域的、不低於大學英語6級水平的口語翻譯服務，技術十分成熟。智能手機為大家提供的翻譯軟件，其解決問題的能力高於貫穿義務教育全過程的英語《教學目標》。在人工智能時代，翻譯職業位居即將被淘汰職業的前10名。

因此，許進建議，改革在義務教育階段由國家投資、全體學生必學英語（外語）的現狀。「在義務教育階段（所有6~15歲的兒童、青少年須接受義務教育），英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課，增加素質教育課程佔比；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試。」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

教育議題 教育制度及形式 中小學教育 人大政協兩會 中學 學校 智能手機 AR 服務 科目

上一篇文章

曾憑《老鼠愛大米》勁賺2億 楊臣剛近況曝光：被騙光身家

下一篇文章

辣妹「潮玩」試穿童裝騷身材 北京UNIQLO重災怒下禁令（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？（更新版）
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？（更新版）
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
【新冠疫苗懶人包】國藥疫苗上市在即 與供港科興有何不同
【新冠疫苗懶人包】國藥疫苗上市在即 與供港科興有何不同
科興疫苗有無效？這個數據被忽略：100%防重症
科興疫苗有無效？這個數據被忽略：100%防重症