政協委員：「英語真這麼重要？」籲撤中小學英語主科地位​​​​​​​

全國兩會拉開帷幕，不少提案是關於教育。政協委員許進建議，改革義務教育階段英語的必修課地位，將課時分配給音樂、體育和美術等素質教育。許進說，現時翻譯機水平十分成熟。

建議增加素質教育課程佔比

據內媒報道，許進說，「為了學英語，學生和家長耗費了大量的時間和精力。但是隨著經濟社會發展，英語真的有這麼重要嗎？」

許進指出，在美國，大學畢業生通常能掌握3萬至5萬個單詞。在中國，掌握4千個單詞就可通過大學英語四級考試。為了上重點中學，很多小學生取得了相當於大學英語4級考試或者更高級的英語考試證書。英語教學課時約占學生總課時的10%，但英語只對不到10%的大學畢業生有用。成果應用率低，課程設置不普惠。

「音樂、體育和美術等素質教育課程佔比偏低是各級學校面對的實際問題。不再將英語課設置為必修主課，將解決素質教育缺乏課時的問題。學校應該用充足的時間培養學生的獨立思考能力、實踐能力和創新能力，促進學生全面發展。」許進說。

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許進通過調研發現，現在，翻譯機可以提供包括英語在內多種語言的、衣食住行等領域的、不低於大學英語6級水平的口語翻譯服務，技術十分成熟。智能手機為大家提供的翻譯軟件，其解決問題的能力高於貫穿義務教育全過程的英語《教學目標》。在人工智能時代，翻譯職業位居即將被淘汰職業的前10名。

因此，許進建議，改革在義務教育階段由國家投資、全體學生必學英語（外語）的現狀。「在義務教育階段（所有6~15歲的兒童、青少年須接受義務教育），英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課，增加素質教育課程佔比；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試。」

責任編輯：尹航

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