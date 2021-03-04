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滬指跌2%險守3500點 創業板重挫近5%

經濟脈搏 15:31 2021/03/04

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全國兩會召開之際，內地股市今日震盪下行，滬指跳水跌超2%，險守3500點關口，創業板指則大跌近5%，失守2900點關口。新能源車、光伏概念股集體下挫，

A股滬深兩市今日低開低走，市場人氣較為低迷，以旅遊、白酒為代表的大消費板塊集體下跌，股王貴州茅台跌5%，險守2000元大關。

截至收市，滬指收報3503.49點，跌幅2.05%；深成指報14416.06點，跌幅3.46%；創業板指報2851.87點，跌幅4.87%。

滬市成交4622億元，深市成交5098億元，兩市合計成交9720億元，較前一交易日明顯放量。北向資金淨流出超70億元。

盤面上，多數板塊下跌，僅鋼鐵、採掘、公用事業等少數板塊上漲；飲料製造領跌，酒店餐飲、生物製品、休閒服務、有色金屬等板塊跌幅居前。

對於目前市場走勢，粵開證券指出，近期市場情緒波動較大，市場風格輪動較為迅速，板塊上漲的持續性不強，受益於基本面向好以及漲價預期，有色金屬等順周期板塊前期漲幅相對較大，部分資金選擇盈利兌現，導致相關板塊表現反復。

東吳證券表示，本周進入兩會期間，市場有望延續結構性反彈，特別是受益於兩會及十四五規劃的方向，如碳中和、科技及軍工等，注意參與節奏，謹慎追漲。

責任編輯：蒯宇澄

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