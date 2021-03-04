  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中方批「疫苗外交論」真狹隘  美日印澳卻想這樣做

國情動向 17:11 2021/03/04

分享：

中方批「疫苗外交論」真狹隘  美日印澳卻想這樣做

新冠肺炎接種全球展開，輿論場出現「疫苗外交」的說法。外媒報道，美國試圖透過盟友架構－－「四方安全對話」，與日本、印度以及澳洲合作擬訂計劃，為亞洲各國提供疫苗的計劃，以應對中國影響力。

但全國政協新聞發言人周三直指，如有人說向各國提供新冠疫苗，是想擴大外交影響力，這說法十分狹隘。

中央社援引外媒報道，美國白宮近數周以來與「四方安全對話」（Quad）的其他國家就此進行了會談。

美在「四方安全對話」架構裡　尋求合作

「四方安全對話」是美、日、印、澳間的一項外交和安全倡議。「四方安全對話」最初成立於2004年，以因應為印尼和其他東南亞國家造成嚴重破壞的南亞地震與海嘯。

兩名知情人士表示，利用分發新冠疫苗來對抗中國的行動，是這幾個國家希望儘快宣布的一系列措施之一。

假新冠疫苗害人！中國跨境搗破  遠在南非拘3公民

球王比利撐中國疫苗 帶頭接種科興讚「體驗難忘」（第三版）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美國總統拜登強調要與盟邦加強合作，而亞洲各國日益擔心中國在軍事和經濟方面的強勢，也為拜登這項努力提供了助力。

據了解，白宮負責這項計劃的，正就是白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），他已跟其他3國代表舉行過多次會談。

也一名了解會談情況的人士表示，這四國正在制定的戰略不只關乎疫苗，可能會對印太地區產生長期影響。這名人士表示，「美國正處於最後的準備階段，希望能在印太地區採取一項重大的、大膽的措施」。

拉美難求西方新冠疫苗：中國直搗美國後院良機

美媒：中國倘不賣猴子 美新冠疫苗研發恐受阻？

值得注意是，全國政協新聞發布會上，有媒體問及中方是否藉疫苗外交，獲取更大地緣影響力。全國政協新聞發言人郭衛民稱，這種說法十分狹隘；中方開展疫苗國際合作，是為了幫助國際社會共同戰勝疫情，是踐行人類命運共同體的理念。

馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

中國疫苗打入巴爾幹另一國黑山 補西方疫苗大空白

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【兩會2021】5000多名人大代表、政協委員均接種國藥疫苗
今日
【兩會2021】5000多名人大代表、政協委員均接種國藥疫苗
【新冠疫苗】我們何時再能旅遊？中國歐盟都撐「疫苗護照」
今日
【新冠疫苗】我們何時再能旅遊？中國歐盟都撐「疫苗護照」
另一歐盟國捷克搶先用中國疫苗：中方立刻滿足
今日
另一歐盟國捷克搶先用中國疫苗：中方立刻滿足
假新冠疫苗害人！中國跨境搗破 遠在南非拘3公民
今日
假新冠疫苗害人！中國跨境搗破 遠在南非拘3公民
球王比利撐中國疫苗 帶頭接種科興讚「體驗難忘」（第三版）
2021/03/03
球王比利撐中國疫苗 帶頭接種科興讚「體驗難忘」（第三版）
地緣政治 政治 生物科技 創新科技及應用 醫療科技 科技產品 科技戰 傳染病 疫情 外交

下一篇文章

全國兩會2021新聞滙總：最新消息及解讀（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021年全國兩會】全國人大會議 明年3月5日北京召開
【2021年全國兩會】全國人大會議 明年3月5日北京召開
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯犯大錯
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯犯大錯
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
台積電擬日本設封測廠 背後是美日謀建芯片防線？
台積電擬日本設封測廠 背後是美日謀建芯片防線？
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制
【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制