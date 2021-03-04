▲ 中方批「疫苗外交論」真狹隘 美日印澳卻想這樣做

新冠肺炎接種全球展開，輿論場出現「疫苗外交」的說法。外媒報道，美國試圖透過盟友架構－－「四方安全對話」，與日本、印度以及澳洲合作擬訂計劃，為亞洲各國提供疫苗的計劃，以應對中國影響力。

但全國政協新聞發言人周三直指，如有人說向各國提供新冠疫苗，是想擴大外交影響力，這說法十分狹隘。

中央社援引外媒報道，美國白宮近數周以來與「四方安全對話」（Quad）的其他國家就此進行了會談。

美在「四方安全對話」架構裡 尋求合作

「四方安全對話」是美、日、印、澳間的一項外交和安全倡議。「四方安全對話」最初成立於2004年，以因應為印尼和其他東南亞國家造成嚴重破壞的南亞地震與海嘯。

兩名知情人士表示，利用分發新冠疫苗來對抗中國的行動，是這幾個國家希望儘快宣布的一系列措施之一。

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美國總統拜登強調要與盟邦加強合作，而亞洲各國日益擔心中國在軍事和經濟方面的強勢，也為拜登這項努力提供了助力。

據了解，白宮負責這項計劃的，正就是白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），他已跟其他3國代表舉行過多次會談。

也一名了解會談情況的人士表示，這四國正在制定的戰略不只關乎疫苗，可能會對印太地區產生長期影響。這名人士表示，「美國正處於最後的準備階段，希望能在印太地區採取一項重大的、大膽的措施」。

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值得注意是，全國政協新聞發布會上，有媒體問及中方是否藉疫苗外交，獲取更大地緣影響力。全國政協新聞發言人郭衛民稱，這種說法十分狹隘；中方開展疫苗國際合作，是為了幫助國際社會共同戰勝疫情，是踐行人類命運共同體的理念。

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責任編輯：鄧國強

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