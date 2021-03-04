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曾憑《老鼠愛大米》勁賺2億  楊臣剛近況曝光：被騙光身家

社會熱點 17:37 2021/03/04

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內地曾有一首唱到街知巷聞的愛情主題流行曲，叫《老鼠愛大米》，身為原創者的內地男歌手楊臣剛，也因此賺進進2億元（人民幣，下同）。但他後勁不繼，漸漸消失在螢光幕前；內媒最近報道楊臣剛近況，曝光他近年一度「潦倒」、財產被全部騙走。

現年42歲的楊臣剛，2004年推出《老鼠愛大米》歌曲後紅遍大街小巷，成為被眾人傳唱的神曲，掀起一波《老鼠愛大米》熱潮。原創者楊臣剛曾透露，光是《老鼠愛大米》這首歌，就賺進近2億元。

根據報道，當年《老鼠愛大米》最紅的時期，楊臣剛上遍各大綜藝節目，商業演出更是邀約不斷，曾經一個月就要跑60個城市、舉辦30場演唱會，就算發高燒達攝氏40度，還是被公司帶著外出表演，不停工作。但楊臣剛卻因此慘遭壞人盯上。

楊臣剛再上路　聲勢不如前

楊臣剛向內地媒體表示，當時在上海，認識一名自稱是大明星經紀人的「大姐」，對方自稱要簽下歌手張惠妹和譚詠麟，向楊臣剛周轉千萬元現金。但當然，這事後被證實是謊言。

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楊臣剛回憶，表示該名「大姐」保證資金到位後就馬上歸還，不疑有他的楊臣剛果斷將房子抵押，並將所有積蓄交出，沒想到「大姐」就此「人間蒸發」，家產全被騙光的楊臣剛，一夕之間跌落谷底。

錢被騙光的楊臣剛，今天重新開始打拚，經過17年後，依然繼續創作音樂。近年來楊臣剛也推出專輯《我的前半聲》，但人氣與當年的神曲《老鼠愛大米》不能同日而語。現在的他，也偶爾會參加商演。

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責任編輯：鄧國強

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