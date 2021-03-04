【兩會2021】全國人大新聞發布會 回應審議完善香港選舉制度（直播重溫）

十三屆全國人大四次會議明日（5日）開幕，今日晚上舉行預備會議，並於晚上9時40分將舉行新聞發布會，回應有關香港選舉制度、中美關係、內循環等議題。

另據新華社報道，預備會議通過了大會議程，總共有十項，除了審議政府工作報告、審查「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案，第七項議程是，審議關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）。

▲ 十三屆全國人大四次會議新聞發布會發言人張業遂

在發布會上，大會發言人張業遂宣布，今年全國人大會期為7天，將於3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕。

完善港選舉制度 為落實「愛國者治港」提供制度保障

被問到會議議程包括審議關於完善香港特區選舉制度的決定草案，張業遂表示，近年情況表明，香港特區選舉制度需要與時俱進、作出完善，為全面準確貫徹落實一國兩制方針、全面落實「愛國者治港」原則提供健全制度保障。全國人大作為最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對香港特區選舉制度做出決定，既是全國人大的權力，也是責任。至於有關議程具體內容，請關注後續會議。

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回應中美關係 斷供、脫鉤損人害己

對於美國拜登政府上任後的中美關係，曾任中國駐美大使的張業遂，重申中方一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。 不同的歷史文化和社會制度國家，不僅應該、而且完全可以和平共處。 和平共處的關鍵是相互尊重，包括尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則。

他強調，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常，斷供、脫鉤損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益。兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復甦、維護地區和平穩定等廣泛領域，有重要共同利益。雙方共同努力，以兩國元首通話為契機，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

非搞封閉國內單循環 會加大開放力度

有記者提問，中國是否希望透過新冠疫苗外交，達到地緣政治的目的。張業遂稱，確保發展中國家用得上、用得起安全有效的疫苗，需要國際社會的共同努力。中國開展國際抗疫合作，不是為了謀求地緣政治目標，也從不附加任何政治條件，而是為了更多人的生命安全與健康。希望更多有能力的國家行動起來，向國際社會特別是發展中國家提供疫苗。

被問到國防開支，張業遂稱，保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要，強調中國國防開支是公開透明。他稱中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，加強國防建設，不針對、不威脅任何國家。

關於「十四五」規劃綱要草案強調要更加重視擴大內需、擴大內循環，張業遂強調，構建新發展格局，絕非封閉的國內單循環，而是開放的、相互促進的國內國際雙循環，是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，以國內大循環吸引全球資源要素，更好利用國內國際兩個市場、兩種資源。

中國同有關國家簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、完成中歐投資協定談判，將有力推動經濟全球化和區域經濟一體化，這與構建新發展格局並不矛盾。在雙循環的新發展格局下，中國將加大制度型開放的力度，繼續通過推動貿易和投資自由化、便利化，持續打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

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責任編輯：林佩怡

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