【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）

▲ 【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上

全國人大會議今天開幕，總理李克強發表政府工作報告，內地今年GDP目標為６％以上。政府工作報告草案全文連結請點擊【下一頁】。

（新增最後一段國家發改委主任何立峰解讀GDP目標）

第十三屆全國人民代表大會第四次會議今早在北京開幕，李克強提請大會審議政府工作報告。報告提出今年發展的主要預期目標是：

國內生産總值（GDP）增長6%以上

城鎮新增就業1100萬人以上

城鎮調查失業率5.5%左右

居民消費價格漲幅3%左右

進出口量穩質升

國際收支基本平衡

單位國內生産總值能耗降低3%左右

糧食産量保持在1.3萬億斤以上

政府工作報告又說，建立常態化財政資金直達機制並擴大範圍，將2.8萬億元（人民幣，下同）中央財政資金納入直達機制、規模明顯大於去年，爲市縣基層惠企利民提供更加及時有力的財力支持。 ​​​​

赤字率擬3.2%左右

政府工作報告說，今年赤字率擬按3.2%左右安排、比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債。 ​​​​

但報告強調，宏觀政策要繼續爲市場主體纾困，保持必要支持力度，不急轉彎，根據形勢變化適時調整完善，進一步鞏固經濟基本盤。 ​​​​

全國人大會議開幕直播 李克強作政府工作報告（附連結，不斷更新）

全國兩會2021新聞滙總：最新消息及解讀（不斷更新）

回顧2020年，報告指出，2020年三大攻堅戰主要目標任務如期完成。

政府工作報告說，年初剩餘的551萬農村貧困人口全部脫貧、52個貧困縣全部摘帽。繼續打好藍天、碧水、淨土保衛戰，完成污染防治攻堅戰階段性目標任務。長江、黃河、海岸帶等重要生態系統保護和修複重大工程深入實施，生態建設得到加強。穩妥化解地方政府債務風險，及時處置一批重大金融風險隱患。

另一方面，國家發改委主任何立峰在全國人大開幕式的場外接受記者訪問時，回回應今年中國GDP目標：

一、二月多個數據說明中國企業適應形勢發展變化的能力很強，中國經濟發展的後勁很強，我們有理由相信，我們能夠有信心、有決心、有實力、有底氣實現今年GDP增長6%的目標。

責任編輯：鄧國強

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