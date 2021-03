▲ 美商務部長稱:確保中國為人權問題負責 中方曾這樣回應

拜登政府官員密集對中國議題發聲。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)承諾,拜登政府會確保中國要為反競爭行為和侵犯人權行為負責,並利用所有可用工具對抗北京所構成的威脅。 中方曾多次否認人權指控,並指堅決反對將人權政治化、工具化,操弄人權問題干涉他國內政。

據彭博社報道,剛剛宣誓就職的雷蒙多保證,拜登政府將要求中國對反競爭行為和「可怕的」」侵犯人權行為負責,並使用一切可利用的工具來應對北京的行為構成的「威脅」。(the Biden administration will hold China to account for anti-competitive behavior and 「horrific」 human-rights abuses, and to use all tools at its disposal to counter the 「threat」 that Beijing’s behavior poses.)

雷蒙多說,「他們需要對此負責。」

在北京,外交部曾多次回應對中國的人權指控。發言人汪文斌曾表示,堅決反對少數國家和機構罔顧事實,編造和散佈涉疆、涉藏、涉港的謊言,對中國進行污衊抹黑,把人權問題政治化、工具化。操弄人權問題干涉他國內政,是這些國家的慣用伎倆,這是對國際人權對話與合作的干擾和阻撓,也是對世界人權進步事業的踐踏和破壞。

汪文斌指出,中國共產黨和中國政府奉行以人民為中心的人權理念,始終把生存權、發展權作為首要基本人權,協調增進全體人民的經濟政治社會文化環境權利,努力維護社會公平正義,促進人的全面發展。「中國人權狀況處於歷史最好時期,任何不帶偏見的人都無法否認這一點。」

