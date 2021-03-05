  • 21°C
香港時間 : 2021305日 (五) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美商務部長稱：確保中國為人權問題負責 中方曾這樣回應

國情動向 10:12 2021/03/05

分享：

美商務部長稱：確保中國為人權問題負責 中方曾這樣回應

拜登政府官員密集對中國議題發聲。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）承諾，拜登政府會確保中國要為反競爭行為和侵犯人權行為負責，並利用所有可用工具對抗北京所構成的威脅。 中方曾多次否認人權指控，並指堅決反對將人權政治化、工具化，操弄人權問題干涉他國內政。

據彭博社報道，剛剛宣誓就職的雷蒙多保證，拜登政府將要求中國對反競爭行為和「可怕的」」侵犯人權行為負責，並使用一切可利用的工具來應對北京的行為構成的「威脅」。（the Biden administration will hold China to account for anti-competitive behavior and 「horrific」 human-rights abuses, and to use all tools at its disposal to counter the 「threat」 that Beijing’s behavior poses.）

雷蒙多說，「他們需要對此負責。」

在北京，外交部曾多次回應對中國的人權指控。發言人汪文斌曾表示，堅決反對少數國家和機構罔顧事實，編造和散佈涉疆、涉藏、涉港的謊言，對中國進行污衊抹黑，把人權問題政治化、工具化。操弄人權問題干涉他國內政，是這些國家的慣用伎倆，這是對國際人權對話與合作的干擾和阻撓，也是對世界人權進步事業的踐踏和破壞。

汪文斌指出，中國共產黨和中國政府奉行以人民為中心的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要基本人權，協調增進全體人民的經濟政治社會文化環境權利，努力維護社會公平正義，促進人的全面發展。「中國人權狀況處於歷史最好時期，任何不帶偏見的人都無法否認這一點。」

美國務院準二號人物：必要時須在南海和人權議題對抗中國

美國陸戰隊首調低俄羅斯等級 中國成「頭號威脅」

布林肯這樣評中國：唯一有能力挑戰美國體系國家

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

拜登把中美關係放進3籃子 但難言Reset重置
2021/03/03
拜登把中美關係放進3籃子 但難言Reset重置
布林肯：美國要重新領導國際組織 強硬對抗中國（第二版）
2021/03/03
布林肯：美國要重新領導國際組織 強硬對抗中國（第二版）
【兩會2021】中央會否撐香港渡經濟難關？全國政協說一直關心（直播重溫）（第二版）
2021/03/03
【兩會2021】中央會否撐香港渡經濟難關？全國政協說一直關心（直播重溫）（第二版）
【中美角力】拜登擬搞科技封殺 環時諷：看來他未吸取教訓
2021/03/04
【中美角力】拜登擬搞科技封殺 環時諷：看來他未吸取教訓
拜登國安指南打「台灣牌」 觸碰中方底線（第四版）
2021/03/04
拜登國安指南打「台灣牌」 觸碰中方底線（第四版）
中美關係 中國共產黨 拜登 經濟 外交 內政 人權

上一篇文章

手語版國歌兩會首次登場 央視教這樣「唱」

下一篇文章

【兩會2021】李克強談兩岸重申「九二共識」 推進和平統一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021年全國兩會】全國人大會議 明年3月5日北京召開
【2021年全國兩會】全國人大會議 明年3月5日北京召開
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯犯大錯
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯犯大錯
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制
【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制
台積電擬日本設封測廠 背後是美日謀建芯片防線？
台積電擬日本設封測廠 背後是美日謀建芯片防線？
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播