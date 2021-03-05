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【兩會2021】李克強提十四五國家戰略支撐：科技自立自強（第三版）

經濟脈搏 12:27 2021/03/05

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【兩會2021】李克強提十四五國家戰略支撐：科技自立自強

十三屆全國人大四次會議今早開幕，總理李克強將宣讀政府工作報告，當中提到「十四五（2021-2025）」時期經濟社會發展主要目標和重大任務，強調堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。

（新增最後一段：國家發改委主任何立峰談科技產業戰略）

李克強提到，經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標，全員勞動生產率增長高於國內生產總值增長，城鎮調查失業率控制在5.5%以內，物價水平保持總體平穩。

堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。完善國家創新體系，加快構建以國家實驗室為引領的戰略科技力量，打好關鍵核心技術攻堅戰，制定實施基礎研究十年行動方案，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制，全社會研發經費投入年均增長7%以上、力爭投入強度高於「十三五」時期實際。

全社會研發經費投入 年均增長7%以上

堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，保持製造業比重基本穩定。統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設。

加快數字化發展，打造數字經濟新優勢，協同推進數字產業化和產業數字化轉型，加快數字社會建設步伐，提高數字政府建設水平，營造良好數字生態，建設數字中國。

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【兩會2021】全國人大會議開幕 李克強作政府工作報告

【兩會2021】內地今年GDP目標為6％以上

形成強大國內市場，促進國內國際雙循環。建立擴大內需的有效制度，全面促進消費，拓展投資空間，加快培育完整內需體系。

全面推進鄉村振興，完善新型城鎮化戰略，加快農業轉移人口市民化，常住人口城鎮化率提高到65%，發展壯大城市群和都市圈，實施城市更新行動，完善住房市場體系和住房保障體系，提升城鎮化發展質量。

優化區域經濟佈局，促進區域協調發展。紮實推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展，高標準、高質量建設雄安新區。推動西部大開發形成新格局，推動東北振興取得新突破，促進中部地區加快崛起，鼓勵東部地區加快推進現代化。

【兩會2021】5000多名人大代表、政協委員均接種國藥疫苗

全國兩會2021新聞滙總：最新消息及解讀（不斷更新）

全面深化改革開放，持續增強發展動力和活力。推動綠色發展，單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。

紮實推動粵港澳大灣區建設

實施就業優先戰略，擴大就業容量。著力提高低收入群體收入，擴大中等收入群體，居民人均可支配收入增長與國內生產總值增長基本同步。

統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。堅持總體國家安全觀，加強國家安全體系和能力建設。強化國家經濟安全保障，實施糧食、能源資源、金融安全戰略，糧食綜合生產能力保持在1.3萬億斤以上，提高能源綜合生產能力。全面提高公共安全保障能力，維護社會穩定和安全。

另外，國家發改委主任何立峰在全國人大開幕式場外，接受記者訪問時談及科技產業戰略：

十四五規劃綱要重點突出了一些重點的項目，主要是把國之大事和關鍵的小事相結合，主要有三個方面，一個能夠引領未來發展的關鍵性的一些重大攻關項目，包括量子信息、星際探測以及將長期穩定和保障我們安全的，就是能源安全、糧食安全和產業鏈供應鏈安全的一些被「卡脖子」的重大攻關項目，我們將充分發揮新型舉國體制，按照「揭榜掛帥」的要求予以推進。

【兩會2021懶人包】疫後的兩會時間縮短至一周 3大看點你要知

【兩會2021】政協楊偉民示警今年5挑戰 包括人民幣升值

責任編輯：鄧國強

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