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美防長：中國是美國首要「步步進逼」的挑戰

即時中國 11:14 2021/03/05

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當地時間4日重申，中國是美國首要「步步進逼」的挑戰，為此應制定合適對策增強威嚇力、保持競爭優勢，並協調國內黨派、國外盟友應對中國。

奧斯汀4日發表《致國防部人員備忘錄》，旨在確保國防部培養合適人才，並提出保衛國家、照顧僱員與透過團隊合作取得勝利3大重點領域。

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談到保衛國家，奧斯汀提出5大項目，包括戰勝新型冠狀病毒疫情、將中國列為首要「步步進逼」的挑戰（pacing challenge）、解決進階持久性威脅、國防創新現代化及應對氣候危機。

談到中國，奧斯汀指出，國防部把中國列為首要「步步進逼」的挑戰，並需為此發展正確的運作概念、能力與計畫，以增強威嚇力並保持對華競爭優勢。國防部將確保面對中國的方式，在計畫範圍內協調與同步，以推進工作優先項目、納入政府內外政策的整體戰略，強化與盟邦和夥伴關係，並獲得國會各黨派支持。

他提出，美國將使用所有手段降低與對手局勢升溫的風險，並對武裝衝突層級之下的挑戰作出回應。國防部亦將持續維持可靠的威嚇力面對進一步的威脅，並將以透明與具原則性的態度，在全球建立適當的任務規模。

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奧斯汀獲任命前出席國會的聽證會時亦曾表示，會把戰略重點放在亞洲，指俄羅斯對美威脅有所下降，但中國則正在上升。他直言中國會是美國未來的最大挑戰，並表示表示絕對不會容許發生中國在軍力上超越美國。

而中國國防部本周一（1日）則表示，中國發展軍隊不針對任何國家，不對任何國家構成威脅；中國奉行防禦性國防政策、堅持永不稱霸，且建國以來從未主動挑起戰爭及侵占別國領土。中國國防部稱「對抗第三方的軍事同盟體系」是冷戰思維的產物，「早已被掃蕩進入歷史的垃圾堆」。

責任編輯：黃良潤

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