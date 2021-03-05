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【兩會2021】3分鐘看懂 政府工作報告重點

國情動向 10:54 2021/03/05

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十三屆全國人大四次會議今日（5日）上午9時開幕，總理李克強作政府工作報告，以下為重點：

去年工作回顧

●疫情防控取得重大戰略成果，在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長，脫貧攻堅戰取得全面勝利，決勝全面建成小康社會取得決定性成就

●全年為市場主體減負超過2.6萬億元；金融系統向實體經濟讓利1.5萬億元；實現復工復產，經濟恢復好於預期，全年國內生產總值增長2.3%；城鎮新增就業1186萬人

●年初剩餘的551萬農村貧困人口全部脫貧、52個貧困縣全部摘帽

●清醒看到面臨的困難和挑戰。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻。國內疫情防控仍有薄弱環節，經濟恢復基礎尚不牢固，居民消費仍受制約，投資增長後勁不足，中小微企業和個體工商戶困難較多，穩就業壓力較大。關鍵領域創新能力不強。一些地方財政收支矛盾突出，防範化解金融等領域風險任務依然艱鉅。生態環保任重道遠。民生領域還有不少短板。政府工作存在不足，形式主義、官僚主義不同程度存在，少數幹部不擔當不作為不善為。一些領域腐敗問題仍有發生

「十四五」時期主要目標任務

●經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標，全員勞動生產率增長高於國內生產總值增長，城鎮調查失業率控制在5.5%以內，物價水平保持總體平穩

●常住人口城鎮化率提高到65%

●人均預期壽命再提高1歲；推動實現適度生育水平，逐步延遲法定退休年齡；基本養老保險參保率提高到95%

●把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。完善國家創新體系，加快構建以國家實驗室為引領的戰略科技力量，打好關鍵核心技術攻堅戰，制定實施基礎研究十年行動方案，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制，全社會研發經費投入年均增長7%以上

今年發展主要預期目標

國內生產總值增長6%以上；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；單位國內生產總值能耗降低3%左右；糧食產量保持在1.3萬億斤以上

今年部分重點工作

【宏觀政策】保持連續性穩定性可持續性，促進經濟運行在合理區間；保持必要支持力度，不急轉彎，根據形勢變化適時調整完善，進一步鞏固經濟基本盤

【財政政策】今年赤字率擬按3.2%左右安排，不再發行抗疫特別國債

【減稅】將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額10萬元提高到15萬元

【貨幣政策】靈活精準、合理適度；把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

【降費】推動降低一般工商業電價；中小企業寬帶和專線平均資費再降10%；取消港口建設費，將民航發展基金航空公司徵收標準降低20%

【金融】穩步推進註冊制改革，完善常態化退市機制，加強債券市場建設；強化金融控股公司和金融科技監管；堅決守住不發生系統性風險的底線；金融機構要堅守服務實體經濟的本分

【創新】實施好關鍵核心技術攻關工程，深入謀劃推進「科技創新2030－重大項目」；將製造業企業加計扣除比例提高到100%

【產業鏈供應鏈】增強產業鏈供應鏈自主可控能力；加大5G網絡和千兆光網建設力度，豐富應用場景

【消費】擴大縣鄉消費；穩定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制

【投資】今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元；中央預算內投資安排6100億元

【鄉村振興】對脫貧縣從脫貧之日起設立5年過渡期；健全防止返貧動態監測和幫扶機制，確保不發生規模性返貧

【開放】進一步縮減外資准入負面清單。推動服務業有序開放

【雙邊和區域經濟合作】推動區域全面經濟夥伴關係協定儘早生效實施、中歐投資協定簽署，加快中日韓自貿協定談判進程，積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定；在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展

【環保】北方地區清潔取暖率達到70%；制定2030年前碳排放達峰行動方案

【醫療】居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再增加30元和5元；逐步將門診費用納入統籌基金報銷；採取把更多慢性病、常見病藥品和高值醫用耗材納入集中帶量採購等辦法，進一步明顯降低患者醫藥負擔

【房地產】堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期；解決好大城市住房突出問題，通過增加土地供應、安排專項資金、集中建設等辦法，切實增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，規範發展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔

【文體】精心籌辦北京冬奧會、冬殘奧會

【國防】全面加強練兵備戰，統籌應對各方向各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。優化國防科技工業佈局，完善國防動員體系

【港澳台】全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的製度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務；堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動

【外交】持續深化國際和地區合作，積極參與重大傳染病防控國際合作

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【兩會2021】全國人大會議開幕 李克強作政府工作報告（附摘要）

責任編輯：林佩怡 

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