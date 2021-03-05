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【兩會2021】2035年遠景目標曝光：人均GDP達中等發達國家水平

經濟脈搏 11:28 2021/03/05

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【兩會2021】2035年遠景目標曝光：人均GDP達中等發達國家水平

十三屆全國人大四次會議今早開幕，審議十四五（2021-2025）規劃和2035年遠景目標綱要草案，文件顯示，到2035年，中國人均國內生產總值（GDP）要達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大。

綱要稱，十四五期間目標爲經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標，居民人均可支配收入增長與GDP增長基本同步，擴大中等收入群體；城鎮調查失業率控制在5.5%以內，物價水平保持總體平穩。

【兩會2021】3分鐘看懂 政府工作報告重點

【兩會2021】李克強政府工作報告草案全文

十四五期間常住人口城鎮化率提高到65%，單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%和18%。

綱要報告並指出，十四五期間全員勞動生產率增長高於國內生產總值增長，國內市場更加強大，經濟結構更加優化，創新能力顯著提升，全社會研發經費投入年均增長7%以上、力爭投入強度高於「十三五」時期實際，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高，農業基礎更加穩固，城鄉區域發展協調性明顯增強。

【兩會2021】李克強提十四五國家戰略支撐：科技自立自強

【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上

【兩會2021】國防預算1.35萬億年增6.8% A股軍工板塊走強

責任編輯：鄧國強

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