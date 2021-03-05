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【兩會2021】國防預算增6.8% 李克強：全面加強練兵備戰（第三版）

國情動向 17:31 2021/03/05

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【兩會2021】國防預算增6.8% 李克強：全面加強練兵備戰

根據今天公布的中國政府預算草案報告，中國國防預算金額為13,553.43億元（人民幣，下同），按年增長6.8%。公共安全支出預算近1,851億元，按年增長0.7%。而總理李克強在政府工作報告中表示，要全面加強練兵備戰，統籌應對各方向、各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。

（新增《環球時報》報道）

全國人大發言人張業遂昨日表示，中國國防開支總體上與國家經濟發展水準相協調。保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要。

張業遂並稱，衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵要看這個國家奉行什麼樣的國防政策。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加強國防建設不針對、不威脅任何國家。

經查閱歷年數據，中國2020年國防預算為12,680億元，比2019年增長6.6%。中國2019年國防預算為11,900億元，較2018年增長7.5%。

《環球時報》引述匿名軍事專家認為，中國國防經費是「持續、穩定地理性增長」，而且並非單純的投入，反而會產生和平的「紅利」，「一支強大的軍隊可以有效守護社會經濟發展的成果，因此投入國防經費是為經濟發展保駕護航」。

受消息帶動，A股軍工板塊盤中走強，截至11時20分，新余國科(300722.SZ)升近8%，蘇美達(600710.SH)升逾10%，江龍船艇(300589.SZ)、晨曦航空（300581）等股跟漲。

【兩會2021】2035年遠景目標曝光：人均GDP達中等發達國家水平

【兩會2021】3分鐘看懂 政府工作報告重點

國務院總理李克強發表政府工作報告時說，過去一年國防和軍隊建設取得新的重大成就，軍隊在維護國家安全和疫情防控中，展示出過硬本領和優良作風。

李克強指出，新一年要深入貫徹中共總書記習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持中國共產黨對軍隊的絕對領導，嚴格落實軍委主席負責制，聚焦建軍一百年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍。

他又說，全面加強練兵備戰，統籌應對各方向、各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。優化國防科技工業布局，完善國防動員體系，各級政府要大力支持國防和軍隊建設。

李克強還提到，過去5年「十三五」時期（2016年到2020年）的國防和軍隊建設水平大幅提升，國家安全全面加強，社會保持和諧穩定。他說，「十四五」時期（2021年到2025年）要統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。

他強調，要堅持總體國家安全觀，加強國家安全體系和能力建設。強化國家經濟安全保障，實施糧食、能源資源、金融安全戰略。全面提高公共安全保障能力，維護社會穩定和安全。

責任編輯：尹航

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