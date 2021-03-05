▲ 日媒：美軍擬於第一島鏈佈導彈網 對準中國

美國國防部中國專案組開始運轉，着手擬定對中國軍事新戰略之際，日本傳媒披露，美軍計劃在第一島鏈編織導彈網絡，瞄準中國，以「維持對華常規威懾力」。第一島鏈包括台灣、菲律賓、沖繩與日本列島等島嶼，直面中國大陸沿海，美軍若在這些地方部署導彈，位置非常敏感，亦很可能引起部署地民眾反對。

《日經新聞》引述據稱是美軍印太司令部提交國會的，「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）文件，顯示其核心計劃是沿着第一島鏈，設立精確打擊導彈網絡，並以此作為美軍未來6年在印太戰區274億美元（約2,137億港元）開資的一環。

文件指出，美國未來最大的危險，仍然是常規威懾能力受到侵蝕。「沒有有效和可信的常規威懾力，中國就會更大膽地在區內與全球採取行動，排擠美國利益。」

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文件形容，印太地區的軍事平衡變得對美國不利，美國正在累積額外風險，或促使對手嘗試單方面改變現狀。

文件特別提出3點具體措施：

沿第一島鏈部署高生存力、精確打擊導彈網絡

於第二島鏈（關島、馬里亞納群島等）部署防空反導系統

在印太地區擺出能夠「維持穩定」的軍事態勢，足以在必要時長期作戰

美軍常規威懾向來以航母打擊群為核心，計劃於第一島鏈部署陸基導彈示意戰略出現微妙轉變。

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中國軍隊近年致力建立反介入能力，掌握以彈道導彈打航母技術，目標正是戰時將美軍航母驅至第一島鏈之外，甚至第二島鏈之外。美軍若以陸基導彈對解放軍陸基導彈，並以航母打擊群改為第二波力量，區內博弈與對峙意味勢必劇增。

但《日經新聞》認為，美軍在第一島鏈部署導彈計劃會面對不少挑戰。假如日本同意美軍部署導彈，必會嚴重損害中日關係，而兩國在經濟上緊密相連。日本政府亦很可能會引起部署地點民眾反對，美軍在沖繩部署就經常引起當地人強烈反感，並為美日關係增添磨擦。

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責任編輯：連兆鋒