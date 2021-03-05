【兩會解讀】中國今年GDP增長目標6%以上 考慮明後年需要避免「忽高忽低」

中國十三屆全國人大四次會議今日（5日）開幕，總理李克強作政府工作報告，今年主要預期目標中，國內生產總值（GDP）增長設為6%以上，赤字率擬按3.2%左右安排，擬安排地方政府專項債券3.65萬億元（人民幣，下同），居民消費價格漲幅3%左右，城鎮調查失業率5.5%左右。

＊新增官方解讀

分析師指出，相較市場預測今年中國經濟8%以上的增速，政府工作報告將今年GDP增長設為6%以上，可謂「非常保守」，實壓力不大。他們認為，這6%以上的目標，更重要的考量是與「十四五」、今後年份目標平穩銜接，並讓出空間追求高質量增長。官方解釋也稱，要 統籌明後年發展的需要，預期目標不要「忽高忽低」。

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受新冠肺炎疫情影響，去年政府工作報告未設GDP增長目標。而中國經濟從疫情中穩步復甦，去年GDP增長2.3%，是在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長。

北京日報引述 國務院研究室黨組成員孫國君介紹，去年沒有提出具體的經濟增長量化目標，最大原因是不確定性增大。而 今年提出增長6%以上的目標，綜合考慮了很多因素：

第一，經濟恢復情況。 從去年第二季度開始，經濟都在逐步恢復，第三、四季度在不斷轉好； 第二，考慮基數的因素。 今年第一季度，由於基數原因，上升比較多； 第三，保持經濟持續健康發展的需要。 考慮今年情況，也要考慮統籌明後年發展的需要。 同時考慮預期目標不要忽高忽低

GDP目標回歸常態 6%以上實現壓力不大

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，去年沒有目標只是一種非常態，常態還是有一個大致的經濟增速區間，這其實也是為了配合2035年長期目標的計劃。

渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部主管丁爽也稱，現在還沒有可以替代GDP的指標，所以還是要保留，但是重要性在淡化，更多是讓大家管理下預期。

他認為，6%以上目標很容易實現，主要是讓大家專注於高質量增長，更多是為了「十四五」銜接、後面的年份，「十四五」期間年度經濟增長目標還會有，但第一年目標若設太高了，後面就不太好設。設一個6%以上的目標，讓大家有空間，追求高質量增長，不追求太高的增長率。

政策不急轉彎 財政力度超預期

另外，政府工作報告中提到，今年要保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，促進經濟運行在合理區間；宏觀政策要繼續為市場主體紓困，保持必要支持力度，不急轉彎，根據形勢變化適時調整完善，進一步鞏固經濟基本盤。

其中，積極的財政政策要提質增效、更可持續。考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按3.2%左右安排、比去年的3.6%以上有所下調；今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元，低於上年的3.75萬億元；今年不再發行抗疫特別國債。

分析指出，財政政策力度不弱，赤字率、新增地方政府專項債券額度均強於此前市場的預期。周浩表示，地方債規模不小，本來預期要少很多，這也是和赤字率匹配，但今年來看規模仍較大，這與財政政策的取向有關，相信財政政策今年還是相對比較積極。

丁爽也稱，今年地方政府專項債額度大幅超預期，不過仍要看這3.65萬億元怎麼花出去，「如果部分額度花在置換地方政府隱性債務就還算合理，對於市場流動性影響中性」。

貨幣穩健為主 注重精準調控

貨幣政策方面，政府工作報告重申，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，貨幣政策整體還是穩健、靈活適度，注重精準調控，預計今年寬鬆力度和節奏肯定不會像去年一樣，年內維持穩健基調，不會很快急轉彎，轉向收緊概率很小。

周浩也稱，貨幣政策會偏穩，目前差不多10-11%的社融增速。今年貨幣供給會比較緊張一些，財政會相對積極，行業肯定是有保有壓，房地產行業可能會受到比較大的影響。

此外，政府工作報告提到，改善存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利。今年大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30%以上，這較去年40%有所下降。

房住不炒 租賃領域料加大供應

房地產方面，政府工作報告強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期。解決好大城市住房突出問題，通過增加土地供應、安排專項資金、集中建設等辦法，切實增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，規範發展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔，盡最大努力幫助新市民、青年人等緩解住房困難。

分析認為，報告對租賃市場著墨較多，意味著未來將對租賃領域將加大供應，並加強調控。早前一線城市樓市較旺，調控已相繼收緊；在「三條紅線」等政策壓力下，後續房地產投資可能承壓。

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責任編輯：林佩怡

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