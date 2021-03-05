北極圈購地計劃曝光 看中國近年的「北極政策」

芬蘭媒體4日（四）報導，中國2018年曾派團到芬蘭北部北極圈小市鎮凱米耶爾維（Kemijärvi），尋求購買或租賃當地機場，作為北極研究機場，惟遭芬蘭軍方反對，這是中國在芬蘭購地計劃的首次曝光。而同年中國亦曾派出「天恩」號輪探索「冰上絲路」，可見當年或是中國「北極政策」的重點佈局之年。

據外媒引述芬蘭國家廣播公司（Yle）報道，2018年1月，中國曾派出由中國極地研究中心主任張俠（Xia Zhang）、中國國家海洋局極地考察辦公室一名主任以及一名中國駐芬蘭武官等人帶領的代表團，到凱米耶爾維提出購買當地機場，以用於北極研究飛機升降。

美防長：中國是美國首要「步步進逼」的挑戰

布林肯這樣評中國：唯一有能力挑戰美國體系國家

凱米耶爾維市長蘭塔仁（Atte Rantanen）對芬媒表示，中國想在當地建造北極研究的空運基地，預計會有載運研究測量器材的大型飛行機具在此起降。他補充道，若當地機場要翻新至可應付大型運輸機起降，需將其原本長1,400米的跑道擴建至3,000米，涉及開支約4千萬歐羅（折合約3.7億港元）。

而中方則表示，不介意支付包括擴建跑道和新建研究室等開銷的所有費用。

報道指，該市鎮位於芬蘭北極圈內，離芬俄邊境不足100公里，鄰近芬蘭軍方重要軍事演練場羅瓦耶米（Rovajärvi），及俄軍柯拉半島（Guoládat）軍事基地，具有重要戰略地位。從該處出發的航線，可作為對北冰洋和芬蘭東北航道地區的研究航線。

芬蘭國防部顧問沙力南（Anu Sallinen）日前回應事件時指，此等具特殊戰略地位的地產不應出售。

拜登吃下前任苦果 中國與世界會等他展「耐性」嗎？

日媒：美軍擬於第一島鏈佈導彈網 對準中國

中國國務院新聞辦公室2018年1月曾發布《中國的北極政策白皮書》，指北極在戰略、經濟、科研、環保、航道、資源等方面的價值不斷提升；而中國是北極事務的「重要利益攸關方」，在地緣上是「近北極國家」，北極的自然狀況及其變化對中國氣候和生態環境有直接影響。

而同年夏季，中國「天恩」號輪首次取道北極抵達荷蘭 ，在荷蘭埃姆斯港停靠，更進一步實現中國對北極的探索。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中國將發射這種衛星 可望引領全球大氣監測技術（第二版）

【碳中和】中國若要引領第三次能源革命 這種電池至關重要

據內媒今年初報道，中國提倡的、穿越北極圈連接北西歐中心的貨運航道「冰上絲綢之路」，近來逐漸發揮價值，沿線國家貿易規模持續增長。報道稱，冰上絲路通航船次增長明顯，北極東北航道通航活躍度上升，俄羅斯以外國家的船舶越來越多地在北極東北航道上航行。

責任編輯：黃良潤