美媒：世衛專家組 擬取消發布武漢調查臨時報告（第二版）

美國傳媒報道，世界衛生組織（WHO）新冠溯源調查小組，計劃取消發布早前到武漢考察情況的臨時報告。同時，一批科學家發表公開信，呼籲展開新的國際調查。

*新增中國外交部回應

中國外交部稱， 這次溯源合作，雙方專家充分坦誠交流，結論反映雙方專家的共識，是客觀、科學和權威。批評 一些人罔顧科學事實，將溯源問題政治化，鼓吹對特定國家進行「有罪推定」式的調查。

世衛專家組早前結束武漢行程後，世衛表示專家組可能會發布一份臨時報告，簡要總結在武漢的調查情況，之後再發布完整報告。不過，《華爾街日報》報道，領導該世衛專家組的食品安全科學家安巴雷克（Peter Ben Embarek）表示，由於簡要報告不包含所有細節，未能滿足外界好奇，專家組打算在發布完整最終報告的同時，發布一份簡要報告。

據世衛發言人說，這份最終報告將在未來幾周內公布，將包含一些關鍵的調查結果。報道指出，調查是由WHO專家組與中國科學家和官員聯合進行，報告將需要獲得中國方面認可。

多國科學家 公開信籲展開新調查

值得注意，來自法國、美國、印度、澳洲等國的20多名科學家周四（4日）在一封公開信中表示，世衛專家組在武漢之行，沒有獲得足夠權限充分調查新冠病毒的潛在來源，包括該病毒是否從一個實驗室外洩，呼籲展開新的國際調查。

公開信預發稿稱，世衛專家組「幾乎不可能」進行全面調查，而且由於必須得到中方首肯，任何報告都可能涉及政治妥協。而可信的調查需要保密訪談，並更充分獲取2019年底時醫院的確診和潛在新冠患者的病例。

報道引述中國外交部形容，這封公開信是「新瓶裝舊酒」，對中國有罪推定，缺乏科學可信度，並表示此次武漢調查已得出結論，即實驗室外洩可能性「極小」，沒必要進一步研究。

京批評罔顧事實 將溯源問題政治化

在北京，外交部發言人汪文斌今日主持例行記者會時，強調中國和世衛開展的是聯合溯源研究，不是調查，這一聯合研究是全球溯源研究的一部分。他指出，世衛專家組名單完全由世衛方面提出，既有科學獨立性，也有廣泛代表性，中國政府為聯合溯源做了大量行政、技術，後勤保障和支持工作，報告則由專家組自行起草。

他表示， 這次溯源合作，雙方專家充分坦誠交流，其結論反映雙方專家的共識，是客觀、科學和權威。批評 一些人罔顧科學事實，將溯源問題政治化，對專家組的科學結論肆意曲解，鼓吹對特定國家進行「有罪推定」式的調查，不利抗疫國際合作。又稱 疫情和病毒在2019年下半年多點多地出現的報道越來越多，對其他國家和地區進行類似考察，愈發顯得緊迫和必要。 希望各方也像中方一樣，採取科學合作態度，同世衛組織開展溯源合作。 中方將繼續本著開放、透明的態度，同世衛和國際社會開展溯源合作。

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與此同時，中美繼續圍繞新冠溯源調查問題針鋒相對。美國近期正遊說提高調查透明度，敦促中國公布所有相關數據，包括2019年12月的首批確診感染病例和可能的更早感染病例。

中國外交部則反問美方，可否提供所有相關原始數據、與世衛全面充分合作、邀請世衛專家赴美開展溯源考察並得出獨立結論。中方曾多次表示，在進口冷凍食品包裝發現新冠病毒，推動冷鏈進口或為中國疫情源頭的說法，但遭到專家質疑。

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責任編輯：林佩怡

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