【兩會2021】預算赤字率降至3.2% 堅決遏制地方隱性債務增量

財政部公布，2021年預算赤字率降至3.2%，趨勢符合市場預期，但較上年的降幅有限，顯示財政政策的支持力度還在。此外財政部強調，要抓實化解地方政府隱性債務風險工作，堅決遏制隱性債務增量。

較2020年預算赤字率3.6%低

財政部在提交全國人大審議的中央和地方預算草案報告中稱，2021年全國財政預算赤字規模為3.57萬億元（人民幣，下同），按年減少1,900億元；赤字率擬按3.2%安排（佔國內生產總值GDP的比例），較2020年預算赤字率3.6%稍低。

報告顯示，今年全國一般公共預算收入197,650億元，增長8.1%；全國一般公共預算支出250,120億元，增長1.8%。2021年地方財政赤字8,200億元，按年減少1,600億元；安排地方政府新增專項債券3.65萬億元，按年少約1,000億元。

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據路透社報道，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，地方新增專項債的規模還是不小，本來預期可能要少很多，這也是和赤字率變化匹配的，整體財政還是希望積極一些。

財政部表示，2021年積極的財政政策要提質增效、更可持續，保持對經濟恢復的必要支持力度，兼顧穩增長和防風險需要，合理安排赤字、債務、支出規模，不急轉彎，把握好時度效；保持適度支出強度，增強財政可持續性。

堅決遏制隱性債務增量

對於地方政府債務風險，財政部指出，要從國家總體安全和經濟財政可持續發展出發，堅持防範化解地方政府隱性債務風險不動搖。保持高壓監管態勢，將嚴禁新增隱性債務作為紅線、高壓線，對違法違規舉債行為，發現一起、查處一起、問責一起，堅決遏制隱性債務增量。

財政部報告中並稱，預計2021年隨著經濟逐步恢復常態、價格指數反彈，財政收入將恢復性增長。但由於新增財政赤字、動用歷年結轉結余資金等一次性措施增加的收入大幅減少，不再發行抗疫特別國債，實際可用的財力總量增幅較低。「總體來看，2021年財政收支形勢十分嚴峻，預算平衡難度進一步加大，債務等重點領域風險也不容忽視。」

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責任編輯：尹航

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