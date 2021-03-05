牽制中國 美日澳印四國將舉行首次領導人會議

彭博報道，美國、日本、澳洲、印度「四方安全對話（Quad）」的國家領導人將首次舉行會議，美國總統拜登將會出席，尋求應對中國。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周五（5日）強調，四方安全對話非常重要，這將成為印度太平洋協力的一個體現，四國為了印太的和平、繁榮與穩定而建設性的合作。

他表示，最近幾周已與拜登和副總統賀錦麗討論了安排。他預計會談之後，將有面對面的會議。

有印度傳媒引述知情人士稱，四方領導人會議或於今個月以線上形式舉行，可能日期是3月16日或3月17日。但官方未有相關消息。

聯盟制華？美日澳印四方安全對話 反對中國改變現狀

美印澳日四國聯盟將開會 外交部冀不針對特定國家

拜登上任後，一直尋求修復與盟友關係，並希望透過聯盟其他國家，抗衡中國。

另外，美日外交和防務高官周四（4日）以視像形式舉行雙邊安全會議，雙方明確強烈反對單方面企圖以武力或脅迫方式，改變東海和南海現狀，並表達對對中國《海警法》的強烈關切。

日本共同社引述日本政府相關人士透露，已就美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月中旬訪日事宜展開協調，計劃召開外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議。如果得以實現，將是菅義偉與拜登政府之間的首次。

責任編輯：林佩怡

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