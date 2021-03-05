【兩會2021】李克強報告提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策

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北極圈購地計劃曝光 看中國近年的「北極政策」
國務院總理李克強今（5日）於全國人大會議發表政府工作報告，提出紮實做好碳達峰、碳中和各項工作。當中較令人矚目的政策，包括制定2030年前碳排放達峰行動方案，實施金融支持綠色低碳發展專項政策，設立碳減排支持工具等。李克強稱，將努力爭取二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。
李克強在介紹2021年重點工作時稱，中央政府將加強污染防治和生態建設，以持續改善環境質量，同時深入實施可持續發展戰略，以「鞏固藍天、碧水、淨土保衛戰成果，促進生產生活方式綠色轉型」。
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李克強於報告中提出的重點工作政策涵蓋兩大方向，包括繼續加大生態環境治理力度，及以綠色能源政策推動減碳。
生態環境治理父母，中央政府將著力實施以下政策：
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在中國能源政策和減碳方面，李克強提出紮實做好碳達峰、碳中和各項工作，並將推行以下政策：
李克強指：
中國作為地球村的一員，將以實際行動為全球應對氣候變化作出應有貢獻。
國家主席習近平去年9月於聯合國大會上表示，亦曾表示中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。而外界早前亦流傳，本次中央政府工作報告將為碳中和提供清晰路線圖。
責任編輯：黃良潤