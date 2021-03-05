【兩會2021】李克強報告提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策

國務院總理李克強今（5日）於全國人大會議發表政府工作報告，提出紮實做好碳達峰、碳中和各項工作。當中較令人矚目的政策，包括制定2030年前碳排放達峰行動方案，實施金融支持綠色低碳發展專項政策，設立碳減排支持工具等​​​​​​。李克強稱，將努力爭取二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。

李克強在介紹2021年重點工作時稱，中央政府將加強污染防治和生態建設，以持續改善環境質量，同時深入實施可持續發展戰略，以「鞏固藍天、碧水、淨土保衛戰成果，促進生產生活方式綠色轉型」。

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李克強於報告中提出的重點工作政策涵蓋兩大方向，包括繼續加大生態環境治理力度，及以綠色能源政策推動減碳。



生態環境治理父母，中央政府將著力實施以下政策：

強化大氣污染綜合治理和聯防聯控，加強細顆粒物和臭氧協同控制，北方地區清潔取暖率達到70%；

整治入河入海排污口和城市黑臭水體，提高城鎮生活污水收集和園區工業廢水處置能力；

嚴格土壤污染源頭防控，加強農業面源污染治理；

繼續嚴禁洋垃圾入境；

有序推進城鎮生活垃圾分類，推動快遞包裝綠色轉型；

加強危險廢物醫療廢物收集處理

研究制定生態保護補償條例

並實施生物多樣性保護重大工程，推進生態系統保護和修復，包括落實長江十年禁漁

持續開展大規模國土綠化行動

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在中國能源政策和減碳方面，李克強提出紮實做好碳達峰、碳中和各項工作，並將推行以下政策：

制定2030年前碳排放達峰行動方案

優化產業結構和能源結構

推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電

擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄範圍，促進新型節能環保技術、裝備和產品研發應用，培育壯大節能環保產業

加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度

實施金融支持綠色低碳發展專項政策，設立碳減排支持工具。

李克強指：

中國作為地球村的一員，將以實際行動為全球應對氣候變化作出應有貢獻。



國家主席習近平去年9月於聯合國大會上表示，亦曾表示中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。而外界早前亦流傳，本次中央政府工作報告將為碳中和提供清晰路線圖。

責任編輯：黃良潤

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