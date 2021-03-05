▲ Uniqlo降價無中國份兒 環球時報這樣說

日本快流通時尚Uniqlo（優衣庫）日本門店3月4日宣佈將全線下調售價，但該行動卻不包括中國市場，內地《環球時報》報道，這一「差別性」安排惹惱眾多中國消費者。

迅銷集團 （06288） 旗下的Uniqlo與GU當天宣布，日本所有門店將從本月12日起降價9%，原因是「新冠肺炎疫情導致（日本）個人、家庭和企業正經歷着前所未有的困難」。消息傳出後，引發眾多中國消費者的高度關注。

因應疫情 Uniqlo與GU宣布日本分店降價

但面對品牌中國門店會不會跟進降價的問詢，Uniqlo中國官方表示，相關品牌本次在日本本土的價格調整，是對日本政府政策的配合。對於日本以外的市場，目前沒有相關計劃。

《環球時報》指出，持有Uniqlo與GU的迅銷集團（Fast Retailing）這一策略，引起中國消費者不滿，眾多網友對有關做法感到不解；有消費者認為，作為Uniqlo最大海外市場，中國為該品牌貢獻了重要的營業收入，其降價讓利活動也應該在中國推行實施。

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還有消費者稱Uniqlo對自己的消費者不能一視同仁，區別對待不同國家的消費者，表示Uniqlo不降價自己就不買。此事相關話題討論於4日當天被推上微博熱搜。

《環球時報》指，除慣常的促銷活動外，中國的Uniqlo分店，絕大部分商品目前仍保持原有價格水平。門店方面暫未接到商品價格調整的相關信息。

《日本經濟新聞》此前報道稱，Uniqlo母公司日本迅銷集團的總市值已於上月中旬超過10萬億日元，一舉超ZARA母公司西班牙Inditex，首度成為全球最大市值的服裝企業。

Uniqlo中國門店數量一度超過日本

根據迅銷集團發佈的財報，公司業績的提升與中國市場息息相關。迅銷集團2021財年一季度的財報顯示，截至2020年11月，旗下Uniqlo全球2298家門店中，中國佔791家，僅次於日本的815家。

而2020財年的年報顯示，去年8月，Uniqlo中國門店數量（767家）曾一度超過日本（764家）。迅銷集團2020財年業績報告顯示，中國市場的營收佔據Uniqlo海外市場整體的54%。在盈利能力上，中國市場的營業利潤率為14.4%，高於日本本土市場。

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中國內地Uniqlo近日還因「禁止成年人試穿童裝」登上熱搜。據稱，近期大量成年女性在Uniqlo門店試穿童裝，隨後將自己試穿的照片發佈到網絡上。Uniqlo門店工作人員表示，這種行為會把衣服撐大，只能報廢處理。

但Uniqlo官方就此表示，尊重消費者試穿服裝的需求，並沒有規定成人不可以試穿童裝。

責任編輯：鄧國強

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