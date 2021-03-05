皮尤調查：近9成美國人 視中國為競爭對手或敵人

中美關係緊張，民間交往氣氛也惡化。美國皮尤研究中心（Pew Research Center）周四（4日）公布的民調顯示，近9成（89%)）美國人視中國為競爭對手或敵人；7成美國人支持優先促進中國人權，「即使損害與中國的經濟關係」。

中國外交部曾表示，中美人民素懷友好感情，批評美國上屆政府和反華勢力，嚴重毒化兩國民意氛圍。

即使損害與華經濟關係 7成人支持優先促進中國人權

皮尤該項調查於2月1日至7日進行，訪問了2596名美國人。對於美國新任總統拜登，53%受訪者認為他能有效應對中國，但已是所有外交政策中，對拜登信心最低的議題。

美中經濟方面，64%人認為「有些糟糕」或「非常糟糕」。超過5成美國人支持對中國採取更強硬的經濟政策，而非加強兩國經濟關係，但兩黨分歧大，共和黨/共和黨傾向的人當中，72%支持強硬經濟政策，但在民主黨/民主黨傾向只佔37%。

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相對之下，中國人權問題幾乎沒有黨派分歧，並且5成受訪者認為中國人權是非常嚴重的問題，較去年3月調查增加7個百分點。本次民調的開放式問題，問到受訪者想到中國時首先想到的事情是什麼？其中20%的受訪者提到人權問題，高居首位。其中，3%的受訪者具體提及新疆人權問題。更有7成美國人支持優先促進中國人權，「即使損害與中國的經濟關係」

美國之音引述皮尤研究中心資深研究員西爾弗（Laura Silver）表示，對比2018年同類民調，現在有更多美國人支持遏制中國實力和影響力。今次民調有48%受訪者認為遏制中國實力和影響力，應該成為美國外交政策中的最高優先事務，2018年的數該只有32%。

此外，美國人對中國的「情感溫度」（0~100度）越來越「冷」。近七成(67%)美國人對中國感到「冷淡」，相比2018年的46%上升21個百分點。24%的美國人，對中國的「情感溫度」為0度，表示極限程度的負面，2018年的數據僅為9%。7%美國人對中國「熱情」(51~75度)，僅4%對中國「非常熱情」（76~100度）。

對於中國國家主席習近平，82%美國人對他正確處理國際事務表示「信心很低」或「沒有信心」，僅有15%的美國人認為他能正確處理國際事務。

京曾批美國上屆政府 嚴重毒化兩國民意氛圍

《華爾街日報》引述復旦大學美國事務專家吳心伯稱，中國國內的看法是，特朗普政府在任期最後一年破壞中美關係並妖魔化中國，以及美國媒體對中國政府涉疆和涉港行動的猛烈抨擊，傷害美國對中國的公共輿論。

早前另一間美國民調機構蓋洛普也發表調查，顯示只有20%的美國人對中國有好感，比一年前下降13個百分點，為歷史新低，而對中國持負面看法的人則高達79%。

中國外交部發言人汪文斌批評，美國上屆政府和美國內反華勢力出於意識形態偏見和一己政治私利，大肆誣衊抹黑中國，肆意挑動對抗和分裂，散佈政治病毒，嚴重毒化了兩國的民意氛圍。

他表示，近期中美各層級開展一系列交往活動，雙方應當順應兩國人民呼聲和國際社會期待，保持和加強各領域對話溝通；希望美方同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

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責任編輯：林佩怡

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