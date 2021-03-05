【兩會2021】中央政府工作報告 看重點外貿政策有哪些

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【兩會2021】李克強報告提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策
國務院總理李克強於今日（5日）人大會議上稱，中央政府要支持貿易企業；促進中企外企公平競爭，保護外企合法權益，歡迎外商在中國擴大投資；並擴大對外開放，更好地參與國際經濟。
內媒報道指，在第十三屆全國人民代表大會四次會議上，李克強在宣讀政府工作報告時，稱中國要實行高水平對外開放，促進外貿外資穩中提質；更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，更好地參與國際經濟。他又提出，要促進中外資企業公平競爭，依法保護外資企業合法權益，並歡迎外商擴大在華投資，「分享中國開放的大市場和發展機遇」；提升對外投資合作質量效益。
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李克強關於外貿方面的具體工作報告項目如下：
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其中較令人矚目的有：擴大出口信用保險覆蓋面；進一步縮減外資准入負面清單；促進內外資企業公平競爭，依法保護外資企業合法權益。
出口信用保險方面，出口信用保險是承保出口商在經營出口業務的過程中，因進口商的商業風險或政治風險所受損失的一種信用保險。內媒報道指，2020年信保總承保的、支持出口的金額超過5800億美元，佔中國出口總額的22%，支持了14.7萬家企業，並保障了大約1500萬於和出口相關的就業崗位。擴大出口信用保險覆蓋面，能保護國內實體經濟和對外貿易，並保障相關中國外貿企業及其員工的就業。
而縮減外資准入負面清單方面，去年國家發改委曾向傳媒指，有關政策有利通過擴大開放，提振了外商投資信心；並稱在2017至2019年間，在全球跨國投資連續下滑的背景下，中國吸引外資卻逐年上升。自中國取消專用車、新能源汽車外資股比限制後，特斯拉在美國外首個超級工廠亦落戶上海。報道指，相關政策為外商投資提供更開放的投資環境，亦有利中國進一步吸收外資。
而李克強提到的「促進內外資企業公平競爭」，亦關係到過去中國經常被詬病對外企智慧財產權保障不足，甚至強制外企技術轉移，亦是中美貿易戰的導火線之一。
另外，李克強也提到要深化多雙邊和區域經濟合作，堅定維護多邊貿易體制，並推積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定。他又稱，中國會在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展。
責任編輯：黃良潤
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