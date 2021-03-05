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澳洲SBS停播央視及CGTN新聞節目 中澳緊張恐升溫

國情動向 16:55 2021/03/05

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澳洲公共廣播機構SBS表示，在收到人權組織的投訴後，決定暫停轉播中國中央電視台（CCTV）及其轄下中國環球電視網（CGTN）的新聞節目。有關舉動或令中澳關係緊張加劇。

人權組織指央視播「認罪」片

據SBS報道，在英國媒體監管機構以「觸犯嚴重違規行為」為由，撤銷CGTN廣播牌照後，人權組織 Safeguard Defenders 其後去信 SBS 管理層，指CCTV在2013至2020年期間，播出約56人在被嚴刑脅逼下「承認控罪」的片段，指有關內容涉及脅逼而作出虛假供詞，認為這些行為觸犯人權。

SBS表示，鑑於有關憂慮的嚴重性，以及有關內容的複雜性，將檢討播出有關節目的安排，期間暫停播放CGTN及CCTV的所有節目。

據了解，SBS電視台的World Watch系列節目，為澳洲觀眾提供世界各地電視台的新聞節目，其中包括15分鐘的CGTN英語新聞以及30分鐘CCTV普通話新聞。

英國通訊管理局（Ofcom）本月初吊銷CGTN牌照，稱持有執照的公司對該頻道並無控制權，這違反規定。這引來中國反彈，批評英國政治打壓。另一邊廂，中國升級批評BBC就新疆問題和疫情的報道，之後在2月12日宣布，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

到了3月，CGTN在英國重新廣播露曙光，法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」周三（3日）宣布，通過CGTN的播放執照申請。這表示CGTN將能繼續在歐洲播放節目，包括英國。

中國官媒CGTN獲批法國牌照　可重新在歐洲播放

失英國後 中國環球電視網CGTN在德國也遭停播

英國撤銷CGTN廣播牌照 中英緊張關係恐升級

責任編輯：林佩怡

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