【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光  設大灣區等4大國家科學中心（第二版）

▲ 【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光 設大灣區等4大國家科學中心

十三屆全國人大四次會議今天（5日）開幕，會議即將《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》。根據新華社公布草案原文，創新科技成今後5年重要戰略。其中，將設立大灣區等4大國家科學中心。

（新增第六及七段內容，列出國家重點發展科技領域）

分析指，美國對中國實施技術封鎖、掀起科技戰之際，中國在十四五規中提到科技自主自立大戰略，有抗美國圍堵之意味。

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草案提出，堅持創新在國家現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。

為強化國家戰略科技力量，草案提出，要制定科技強國行動綱要、整合優化科技資源配置，加快構建以國家實驗室為引領的戰略科技力量。其中，在事關國家安全和發展全局的基礎核心領域，制定實施戰略性科學計劃和科學工程。

稅費政策 撐創新科技

草案又提出，強化應用研究帶動，鼓勵自由探索，制定實施基礎研究十年行動方案，重點佈局一批基礎學科研究中心，建設重大科技創新平台。當中，支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心，建設北京懷柔、上海張江、大灣區、安徽合肥綜合性國家科學中心，支持有條件的地方建設區域科技創新中心。

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草案提出，要加強人工智能、量子信息和航天科技等領域，實施一批具前瞻和戰略性的國家重大科技項目，包括要研發新一代人工智能項目的專用芯片，在創新疫苗、遺傳細胞和育種、合成生物、生物藥等基因與生物技術上創新的技術研究。

綱要亦提出，要強化國家戰略科技力量，提出要在量子信息、光子與微納電子和人工智能等新領域，建立一批國家實驗室，引領戰略科技力量。

點名發展人工智能項目專用芯片

而提升企業技術創新能力方面，草案提出，完善技術創新市場導向機制，強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚，激勵企業加大研發投入。實施更大力度的研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠等普惠性政策；支持產業共性基礎技術研發。完善企業創新服務體系。

草案又提出，加快發展現代產業體系，鞏固壯大實體經濟根基；其中，著眼於搶佔未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，戰略性新興產業增加值佔GDP比重超過17%。構築產業體系新支柱。

2035年要達9大目標

另外，草案展望2035年，中國將基本實現社會主義現代化，並實現以下9大目標：

責任編輯：鄧國強

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