遏制金融泡沫 傳中國指導銀行控制信貸規模

路透社引述多名消息人士透露，中國監管部門正著手遏制金融泡沫，窗口指導部分商業銀行控制年內信貸投放規模，並嚴查個人經營貸違規流入股市、樓市。中國人民銀行、銀保監會暫未回應。

消息人士表示，當前宏觀政策已經開始收緊，求今年在維持經濟穩定下，控制管理金融泡沫，其中最重要的方式是去槓桿。該人士稱近期收到窗口指導，內容是控制今年總體的信貸規模，「收緊格局已定」。

嚴查經營貸違規流入股市樓市

另一名消息人士透露，年初企業貸款信貸需求十分旺盛，包括國有大行等銀行1月已被窗口指導，若2月還有指導，說明2月信貸很可能也超預期。

此外，有兩名消息人士表示，監管部門近日嚴格排查去年疫情後發放的個人經營貸，因部分資金流入股市、樓市，催生資產泡沫。

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保持宏觀槓桿率基本穩定

今日發布的政府工作報告提到，今年穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。

國務院研究室黨組成員孫國君在解讀政府工作報告的吹風會上稱，今年將從完善風險處置工作機制、著力防範化解中小金融機構風險、完善債券市場法制、繼續化解存量風險等，多方面防控各類金融風險。

人行貨幣政策委員會委員馬駿1月曾表示，槓桿率上升的非常快，2020年前三季，中國宏觀槓桿率上升25個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。槓桿率大幅上升，自然會導致未來的金融風險。有些領域的泡沫已經顯現，去年幾個主要股市指數大幅上升，接近30％，在經濟增速大幅下降下出現如此牛市，不可能與貨幣無關；上海、深圳等地樓價亦漲得不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。如果今年貨幣政策不轉向，會導致中長期更大的經濟、金融風險。

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責任編輯：林佩怡

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