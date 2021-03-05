【十四五規劃】解放軍強軍新藍圖曝光  AI及量子成重點

中美關係緊張、地緣政治角力白熱化之際，中國軍方多次強調，要加速解放軍高科技化，保障國家安全。全國人大會議即將審議的國家十四五（2021-2025）綱要草案，曝光箇中玄機；其中草案重申「富國強軍」概念，更披露要推動軍隊與民間力量－－軍民融合，發展能應用於軍隊的人工智能（AI）與量子技術。

全國人大會議審議的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》提出，要貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，並確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。

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草案指出，要加快軍隊組織形態現代化，深化國防和軍隊改革，推進軍事管理革命，加快軍兵種和武警部隊轉型建設；同時強調，要加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代、乃至智能化武器裝備發展。

草案特別提出，要促進國防實力和經濟實力同步提升，深化軍民科技協同創新－－即透過軍方與民間力量合作開發科技。

十四五：國防實力和經濟實力同步提升

十四五規劃綱要草案舉例，要加強海洋、太空、網絡空間、生物、新能源、人工智能、量子科技等軍民統籌發展，推動軍地（軍隊與地方）科研設施資源共享，推進軍地科研成果雙向轉化應用和重點產業發展。



草案又指，要強化基礎設施共建共用，加強新型基礎設施統籌建設，加大經濟建設項目貫徹國防要求力度。加快建設現代軍事物流體系和資產管理體系。加強軍地人才聯合培養，健全軍地人才交流使用、資格認證等制度。

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優化國防科技工業佈局，加快標準化通用化進程。推進武器裝備市場準入、空中交通管理等改革。完善國防動員體系，加強應急應戰協同，健全強邊固防機制，強化全民國防教育，鞏固軍政軍民團結。

軍民融合是指國防和軍隊現代化建設，深度融入經濟社會發展體系之中，全面推進經濟、科技、教育、人才等各個領域的軍民融合，意味能動員軍方及社會力量，共同推動科技發展。

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責任編輯：鄧國強

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