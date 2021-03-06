免費食物幾秒被搶光 上海肯德基食物銀行變招（有片）

上海楊浦區一間肯德基近日推出食物銀行，將多出食物放在餐廳門口的雪櫃，供有需要人士免費自取，詎料引來大叔大媽哄搶，數秒就將食物一搶而空。內地傳媒引述肯德基方面回應稱，將加強管理秩序，並已經以專人派發代替自助拿取。

內地網上流傳一段影片顯示，有多名中老年市民擠在雪櫃前，在雪櫃打開幾秒內將裡面的食物搶光，期間無人維持秩序，有人被推差點摔倒在地，還有食物被擠落掉在地上。影片引來網民熱議，紛紛表示不應貪小便宜，應該把食物留給有需要的人。

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澎湃新聞報道，肯德基表示，推出食物銀行，是為了能照顧老人和失獨家庭，以及真正需要這些食物的群體。每日上午，雪櫃會放十幾種食物，包括雞翼、雞塊、窩夫等。

為了保證食品安全，雪櫃溫度設定在零下22至零下18度之間，而食物包裝並標名存入日期和食用指引信息，例如「雪櫃內食物非即食食品，需要重新加熱至75度方可食用」、「食品只可當天食用，且只可翻熱一次」。

據了解，肯德基去年9月起在內地部分區域陸續設食物銀行，目前已在深圳、廣州、福州、南京、佛山、上海等6個城市開設了21間食物銀行，而今次被發現哄搶的，是肯德基上海首間食物銀行。

內地網民反應：

蘸鹽：身窮好治，心窮難治

啞巴：看樣子他們真的很需要食物

楊曉春:難道脫貧漏了眼皮子底下的上海？

言盡於此：國人的素質真的堪憂，將來還有很長的路要走

責任編輯：林佩怡

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