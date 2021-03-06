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小米被美列黑名單原因曝光 文件指雷軍曾獲中國政府表揚

國情動向 13:54 2021/03/06

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美國國防部早前將小米 （01810） 列入中國軍方有聯繫的公司黑名單，一份法律文件曝光部分原因，是小米創辦人雷軍曾受到中國政府部門表彰。小米暫時未有回應。

《華爾街日報》引述美國國防部在一份法庭文件中，提到雷軍在2019年被中國工信部等，聯合授予「優秀中國特色社會主義事業建設者」稱號，加上小米在5G和人工智能（AI）等先進技術領域，計劃5年內投資高達500億元，而有關技術被認為是中國軍民融合戰略的重點，當局決定將小米列入黑名單，禁止美國人投資。

報道指出，這份文件上周公布，首次揭示美國國防部將一間公司列入黑名單的理由。

特朗普臨走升級封殺令 一刀切禁投資「中國軍企」

富時羅素將從全球指數中刪除小米 以遵守美國行政令

此前，小米否認與中國軍方有任何關聯，並表示一直堅持合法合規經營，遵守經營地的相關法律法規，強調其產品和服務僅用於民用和商業用途，會採取合適的措施保護公司和股東的利益。小米之後在美國哥倫比亞特區地方法院提起訴訟，尋求推翻當局決定。

中國外交部曾反對美國做法，批評其舉動沒有任何規則基礎，沒有任何程序公正，違背市場經濟基本規則，擾亂國際金融市場秩序。

責任編輯：林佩怡

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