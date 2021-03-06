【兩會2021】政府工作報告未提「新能源汽車」 重心轉向這方面

十三屆全國人大第四次會議昨日開幕，在總理李克強宣讀的政府工作報告中，未有單獨提及「新能源汽車」，令市場意外。內地傳媒報道，「新能源汽車」此前連續7年被寫入政府工作報告，今年首次缺席，但仍提到與新能源汽車相關的充電樁、換電站等設施，反映政策重心轉向基礎配套設施。

在今年的政府工作報告中，未有專門提及新能源汽車，但在穩定和擴大消費中，寫入「穩定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，增加停車場、充電樁、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系」，當中不少與新能源汽車有關。

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內地經濟觀察網認為，以上表述涉及的，都是新能源汽車使用方面，說明政府對新能源汽車前端的引導和扶持基本上已經達到目標，而重心要轉入後端——及車輛的使用端。

其中，換電站已是第二年被政府工作報告提及，而充電樁不足，是制約新能源汽車發展的關鍵之一，預計今年會有多家車企加入換電推廣大軍，「充電+換電」將成為未來並行的兩大模式。另外，政策層面也將著力解決電池回收回題。

與新能源汽車相關的「碳排放交易市場」，也出現在報告中，原文為「加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度」。新華網也指出，為快速實現「碳達峰」和「碳中和」的目標，採取的各項措施將大幅加速新能源汽車的佈局和推廣。

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去年中國新能源汽車生產及銷量，分別為136.6萬輛和136.7萬輛，創歷史新高，按年增長7.5%、10.9%。據中汽協預測，今年新能源汽車產銷量將超過180萬輛，增長40%。

責任編輯：林佩怡

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