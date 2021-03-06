拜登團隊再添華裔背景成員 任總統特助對抗科技巨頭

美國白宮周五（5日）宣布，有華裔背景的哥倫比亞大學法學教授吳修銘（Tim Wu），出任負責科技及市場競爭政策的總統特別助理，預料將對抗科網巨頭、反壟斷。

吳修銘學術專業包括反壟斷法、版權與電信法，創造「網絡中立（Net Neutrality）」一詞而聞名，是科技巨頭鷹派人士，一直主張分拆包括Facebook在內的大型科技公司，並讚揚政府去年對Fb及Google提起的訴訟。

▲ 吳修銘（Tim Wu）

《紐約時報》認為，吳修銘獲得任命，顯示拜登政府準備拿亞馬遜、蘋果、Fb及Google等科技巨頭的規模及影響力開刀，包括與國會合作立法強化反壟斷法。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，吳修銘在科技與競爭政策方面擁有豐富的知識與經驗，有助拜登的支持工薪家庭、增強中產階級與保護消費者經濟議題。而拜登已表明要著手解決包括大型科技公司在內的濫權問題，吳將能協助推動這項議程，包括科技平台引發的經濟與社會挑戰、促進競爭、解決壟斷與市場力量等議題。

據中央社報道，49歲的吳修銘，父親吳明達來自台灣，是早期「台獨」運動啟蒙人物，母親是英裔加拿大人。報道稱，吳修銘曾說自己承繼了反威權的傳統，注定參與政治。吳修銘做過聯邦最高法院大法官布雷爾（Stephen Breyer）的書記官，曾任聯邦貿易委員會（FTC）高級顧問等，2014年曾參與紐約州副州長的民主黨內初選。

值得注意，拜登提名的美國貿易代表戴琦（Katherine Tai），父母也是來自台灣。

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責任編輯：林佩怡

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