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【兩會】蔗糖產業都關科技創新事？李克強：不惜重金研究突破

國情動向 17:07 2021/03/06

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今年全國兩會一個重要議題是科技創新，總理李克強在兩會期間就提到，蔗糖是食品加工業不可替代的重要原料，希望有關方面推進科技創新、提高競爭力，「不惜重金在蔗糖相關研究領域實現突破」。

據中國政府網，李克強周六（6日）到廣西代表團參加政府工作報告審議，廣西大學教授、蔗糖產業省部共建協同創新中心主任陳保善建議，希望國家加大政策支持，以科技創新提升廣西糖業發展競爭力。

李克強稱，蔗糖是食品加工行業中不可替代的重要原料。而蔗糖生產看似小，但事關國家發展大局，與百姓實際生活息息相關。政府會繼續支持蔗糖產業發展，希望有關方面持續推進科技創新，努力提高蔗糖產業的競爭力。

【兩會2021】李克強提十四五國家戰略支撐：科技自立自強

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他還說，要組織一批科技人才，找到薄弱環節，不惜重金在蔗糖相關研究領域實現突破，「要沉下心來，一步一個腳印，用三年五年、甚至八年，攻克這一難關。這對國家和百姓都意義重大」。

據了解，廣西是中國最大的糖料蔗和食糖生產基地，蔗糖產量佔全國約2/3，但因規模化程度低、種植甘蔗的坡地難以蓄水等，與鄰國相比，生產成本高、產業效益低，競爭力不強。

責任編輯：林佩怡

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