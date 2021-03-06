內媒：陳薇、鍾南山團隊各部署新冠疫苗研發

據中國《科技日報》報道，中國工程院院士、軍科院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇團隊，以及中國工程院院士鍾南山團隊，均已分別部署新型疫苗的研發工作。其中，國家納米中心團隊正和軍科院陳薇團隊，合作進行疫苗新型納米載體研發；而新型冠狀病毒mRNA疫苗開發生產，則成為鍾南山領銜的攻關項目的子課題，被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。

《科技日報》報道，全國政協委員、中國科學院院士、國家納米中心主任趙宇亮受訪時透露，該中心與陳薇團隊的相關合作已於去年開始，正在有序推進。

他稱，過去納米科研人員與疫苗研發者之間沒有交集，但新冠疫情結束了這種局面。已在國外緊急使用的mRNA新冠疫苗，就是通過人造納米「蛋殼」（脂質體納米顆粒LNPs）把激發體內抗體的RNA帶進體內。

值得注意，康希諾生物與陳薇團隊共同開發的重組新冠病毒疫苗，使用腺病毒載體技術，已獲國家藥監局附條件批准上市註冊申請。趙宇亮稱，病毒載體和納米載體有共通之處，例如在大小上，兩者都是在100個納米左右，而涉及疫苗設計等方面，陳薇團隊有著無可比擬的豐富經驗。

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另外，報道指出，在鍾南山組織下，中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員、廣州銳博生物創始人張必良，向疫苗研發者們匯報新冠mRNA疫苗開發生產項目。該團隊開發的mRNA疫苗，在攝氏2到8度環境下保存半年仍然有效，而國際上現有的mRNA疫苗因技術不同，部分需要在零下70度、或零下20度的條件下保存。

報道稱，新型冠狀病毒mRNA 疫苗開發生產（由張必良擔任課題負責人），成為鍾南山領銜的攻關項目的子課題，被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。

對於最新研發進，張必良稱，已經完成動物攻毒試驗等臨床前的研究階段，正積極穩步向前推進。

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責任編輯：林佩怡

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