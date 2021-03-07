兩會在北京舉行，加快推動製造業供應鏈自主、擺脫核心技術卡脖子是政策一大方向。中國工業和信息化部前部長苗圩坦言，全球製造業四級梯隊格局之中，中國仍然只處於第三梯隊，中國實現製造強國目標，至少還需30年。

▲ 中國距離製造業大國還有30年 原工信部長苗圩坦言

中國雖早有「世界工廠」之稱，但從「製造大國」到「製造強國」仍有相當距離。中共十九屆中央委員、全國政協經濟委員會副主任、原工信部長苗圩周日（7日）表示，近年來，中國製造業發展成就很大，但大而不強、全而不優的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」、「掉鍊子」風險明顯增多。

苗圩指出，中國製造業佔國內生產總值（GDP）比重，下降得過早、過快，不僅拖累當期經濟增長，影響城鎮就業，還會帶來產業安全隱患，削弱中國經濟抗風險能力和國際競爭力。

蔗糖產業都關科技創新事？李克強：不惜重金研究突破

苗圩說，這次抗擊新冠肺炎疫情，中國完備的製造業體係發揮了重要作用；近年來各方面對製造業發展的重視程度、支持力度都有了很大提高，但全社會對加快發展製造業並未完全形成共識。

對此，苗圩認為，必須深刻吸取歷史教訓，進一步強調製造業的戰略地位和作用，保護中國最完整的產業體系，提升產業鏈供應鏈自主可控能力，保護好幾十年來攢下的家底。

兩會政府工作報告未提「新能源汽車」 重心轉向這方面

全國政協常委、哈爾濱電氣集團董事長斯澤夫亦表示，中國已經實現從落後的追趕者到並跑者的轉變，對於製造業仍存在的問題，主要是三點軟實力「不如人」：創新能力和創新水平、產品質量和品牌、管理水平和效益，特別是盈利能力。

斯澤夫稱，中國的十四五規劃已經開始，自己認為中國的製造業一定能夠抓住這個機會，迅速補上自己短板。

十四五科技自立戰略曝光 設大灣區等4大國家科學中心

李克強提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策

2035年遠景目標曝光：人均GDP達中等發達國家水平

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒