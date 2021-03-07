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政協常委倡設9月30日「成人節」 正衣冠拜師長

國情動向 15:28 2021/03/07

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人大政協兩會，有政協常委提出，把9月30日定為中國「成人節」，代表少男少女從此邁向成人階段，在當日正衣冠、淨洗手、拜師長、擊鼓明智。政協設立9月30日成人節的提議引起網絡熱議，更衝上了熱搜第一。

全國政協常委、中國稅務學會副會長張連起表示，這些別開生面的禮儀，不僅有意義，而且「很必要」。張連起建議，將每年9月30日定為中國成人節，並在每年國家憲法日全國統一舉行成人儀式。

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張連起建議牽起網絡熱議，有人稱這主意不錯，「這個可以有」；也有人直言沒必要，「大可不必」。網民關心的還有成人節當日「放假不？」。

中國素有禮儀之邦傳統，古代男子成年「冠禮」被稱為「禮之始也」。冠禮就是傳統的成人禮。古時男子二十即戴冠，女子十五即插笄。

有評論認為，立德樹人被一再強調，扣好人生「第一粒釦子」至關重要，而近年內地也有越來越多學校組織「成人禮」， 通過宣誓等儀式感極強的活動，讓中學生們跨過「成人」的門檻，感受社會的期待，體會身上的責任，完成人生角色的重大轉變，因此定立全國成人節有討論的空間。

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另外，全國人大代表、肥東縣總工會兼職副主席李小莉建議，將春節黃金周假期延長2至3天，到10日左右。

李小莉表示，現行春節7天的假期短了，延長春節假期非常有必要。她解釋，春節期間大量人口集中出行，對交通、旅游資源和公共服務體系形成巨大挑戰，超出資源對應的合理人口規模，安全隱患大大增加，交通擁堵讓人苦不堪言，安全事故也會增多。

李小莉認為，春節假期短，除去奔波往返的時間兩天，還要提前一天趕回工作地，與家人團聚、拜年、走親訪友等只有三四天時間，難以充分享受傳統年文化的氛圍及與家人團聚的溫暖。「對於家在外地路途遙遠的打工者、上班族來說，春節假期明顯不足。」

「若假期延長到10天左右的話，既可感受中國傳統文化的氛圍以及與家人團聚的溫暖，也能緩沖一下交通等各方面壓力。假日經濟又能拉動內需，我認為，延長春節假期後，可通過假日經濟擴大消費、拉動內需，促進經濟的增長。」

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責任編輯：連兆鋒

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