▲ 中西意識形態之爭 王毅：西方紳士風度是尊重別人

中國與美國為首的西方國家關係日益緊張，意識形態和制度競爭尤其突出。十三屆全國人大四次會議，中國國務委員兼外交部長王毅在記者會上表示，和而不同是中國文化中的君子之德，而尊重別人是西方文化的紳士風度，人類文明發展進步不應該只有一種模式。王毅希望，今天的西方國家也能培養這樣的氣度和修養。

新加坡《聯合早報》記者提問：「很多人認為，在中國崛起的勢頭下，中國與西方的意識形態和制度競爭更加激烈，中國與美國等西方國家之間的矛盾可能讓世界陷入分裂。請問您對此怎麼看？ 」

王毅回答道：「世界本來就是豐富多彩的。人類文明發展進步，不可能只有一條路徑，也不應該只有一種模式。制度的選擇需要量體裁衣，不能削足適履。」

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王毅指出，一個國家的路走得對不對，關鍵在於是否符合本國國情；抹黑、打壓與己不同的製度，甚至鼓吹唯我獨尊，本質上是一種「制度霸權」。

王毅提及，過去一年來，肆虐全球的新冠肺炎疫情再次告誡世人，人類是命運相連、休戚與共的共同體；當今世界已無法承擔分裂的後果，更不能重蹈衝突的覆轍。他說：

「中方堅定地認為，多樣性是人類文明發展的特徵，制度差異不應成為對立對抗的理由，交流互鑑可以增進相互了解，激勵共同進步。中國文化中，和而不同是君子之德。西方文化裏，尊重別人是紳士風度。」

王毅表示：「萬物並育而不相害，道並行而不相悖。」他指這句2000多年前的中國名言，就包含了豐富的具有包容性的哲學；中方希望今天的西方國家也能培養這樣的氣度和修養；各國應當相互尊重、彼此包容，在這個星球上各美其美、美美與共。

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責任編輯：連兆鋒