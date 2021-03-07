▲ 【愛國者治港】王毅：香港在殖民統治時期 沒有任何民主可言

全國人大計劃審議完善特區選舉制度、確保愛國者主體港人治港議案，引起國內外關注。中國國務委員兼外交部長王毅在人大外長記者會上指出，香港在英國殖民統治時期，並沒有任何民主可言，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展， 香港由亂變治，完全符合各方利益。王毅說， 我們有決心繼續堅持一國兩制、港人治港、高度自治，有信心讓香港的明天越來越好。

香港中評社記者提問：「國際社會高度關注全國人大將就完善香港特區選舉制度作出決定，一些國家政府批評中方有關舉動有違一國兩制，損害香港民主發展，請問中方對此有何評論？」

王毅表示：「首先我想強調的是，完善香港特區選舉制度，落實『愛國者治港』，既是推進一國兩制事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。」

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王毅稱，放眼世界，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理。「在香港也一樣。香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部分。如果不愛國，談何愛港。愛港和愛國是完全一致的。」

王毅直言，香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言。「回歸24年來，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。香港由亂變治，完全符合各方利益，也將為維護香港居民的各項權利和外國投資者的合法利益提供更堅實的保障。」

他補充：「我們有決心繼續堅持一國兩制、港人治港、高度自治，也有信心讓香港的明天越來越好。」

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責任編輯：連兆鋒