中國首兩月出口激增六成 需求旺盛提振首季經濟表現

中國今年首兩月貿易數據遠勝預期，以美元計出口按年增長60.6%，創26年新高。分析認為，海外經濟恢復刺激需求旺盛，內地「就地過年」亦維持生產，加上低基數效應，令出口強勁增長。由於全球經濟穩步復甦，預計外需維持高位，帶動出口向上趨勢行情，有助提振中國首季經濟表現。

出口創26年新高 進口勝預期

據中國海關總署周日（7日）公布，以美元計價，今年前兩個月中國出口按年增長60.6%，遠高過市場預期的約4成增長，增速為1995年1月以來最高；進口增長22.2%，亦高過市場預期的增長15%。貿易順差1032.5億美元，高過預期的600億美元。

其中，中國2月單月出口增長按年154.9%，創歷史新高；進口增長17.3%。當月貿易順差378.7億美元，去年同期逆差619.4億美元。

海關總署表示，中國首兩月外貿進出口增幅明顯、「淡季不淡」，主要有三大原因。一是歐美等主要經濟體生產、消費景氣度回升，外需增加帶動中國出口增長，首兩月中國對歐美日出口增長59.2%，高於出口整體增幅；而今年農曆新年內地提倡「就地過年」，廣東、浙江等外貿大省不少企業維持生產，以往過年後才能交付的訂單，現在都正常交付。

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去年基數低 就地過年利生產

二是中國經濟持續穩定恢復，拉動進口快速增長，而年後進入產銷旺季，市場需求有望進一步回升，企業對未來預期更加樂觀。調研顯示，部分企業提前備貨，主要進口集成電路、能源資源性產品。三是受新冠肺炎疫情影響，去年基數較低令今年外貿增幅較大。

中海晟融經濟學家張一表示，進出口高速增長有助消除對於中國首季經濟的悲觀預期。他指出，撇除低基數影響，出口亦是處於景氣周期，除了抗疫物資出口增加、貿易轉移、外需增加外，應對疫情出台的各項政策亦促進國內出口企業競爭力增加。

全球經濟修復 外需料維持高位

紅塔證券首席經濟學家李奇霖也稱，美國新一輪財政刺激政策預計３月中下旬能落地，在全球經濟穩步修復，財政直接向個人發錢下，海外需求將維持高位，帶動出口向上的趨勢性行情。

不過，麥格理中國經濟主管胡偉俊預測，隨著已開發國家開始提高產量，中國今年後幾個月的出口增長可能放緩。

另外，海關總署表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻，外貿穩增長任重道遠。

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責任編輯：林佩怡

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