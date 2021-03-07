新疆種族滅絕？王毅：想到印第安人 黑奴澳洲原住民

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全國兩會2021新聞滙總：最新消息及解讀（不斷更新）
美國原國務卿蓬佩奧聲稱中國在新疆實施「種族滅絕」，美國現任國務卿布林肯也曾稱自己同意這講法。十三屆全國人大四次會議，中國國務委員兼外交部長王毅在記者會上駁斥，新疆存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言。王毅直言，說到種族滅絕，想到的是北美印第安人、非洲黑奴、猶太人與澳洲原住民，其中澳洲原住民今天仍在堅持抗爭。
《環球時報》記者提問：「近期美國和一些西方國家誣衊中國在新疆地區採取行動構成「種族滅絕」，對於這種誣衊您怎麼看待？中方怎麼回應？」
王毅說：
「說到「種族滅絕」，大多數人想到的是16世紀的北美印第安人，19世紀的非洲黑奴，20世紀的猶太人，以及至今仍在堅持抗爭的澳洲原住民。」
王毅指出，所謂新疆地區存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言。
他解釋，過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬增長到1,200多萬，翻了一番；過去60多年來，新疆經濟總量增長了200多倍，人均預期壽命從30歲提高到72歲。「很多去過新疆的外國朋友都表示，他們見到的新疆同個別西方媒體的報導完全不同。」
王毅提及，法國作家維瓦斯（Maxime Vivas）寫了一本書，名為《維吾爾假新聞的終結》，維瓦斯用自己兩次親赴新疆的經歷，講述了繁榮穩定的真實新疆；他在書中明確表示，正是那些從未去過新疆的人在製造假新聞，在杜撰抄襲中以訛傳訛。
王毅批評，一些西方政客寧願相信幾個人編造的謊言，卻不願聽取2,500多萬新疆各族人民的共同心聲；寧願配合少數反華勢力的拙劣表演，卻不願正視新疆地區發展進步的基本事實。「這只能證明，他們並不在乎什麼是真相，而是熱衷於政治操弄，企圖人為製造出所謂涉疆問題，破壞新疆地區安全穩定，阻礙中國發展壯大。」
王毅表示，中方歡迎更多各國人士到新疆去參觀訪問；眼見為實，謠言終將不攻自破。
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責任編輯：連兆鋒