【兩會】政協委員倡規管人臉識別 「讓我們的臉更安全」

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【兩會2021】中央政府工作報告 看重點外貿政策有哪些
全國兩會正在北京舉行，有全國政協委員憂慮人臉識別應用氾濫，提案健全監管相關技術的制度和法規。有報道指，內地人臉識別市場規模增長迅速，料2021年將突破500億元人民幣（折合約590億港元）。
內地傳媒報道，身兼中國科學院近代物理研究所研究員的蔡曉紅，聯同另外5名全國政協委員，就加強人臉識別監管提出了多項建議，包括健全監管該技術的相關制度和法規，以規範該技術的應用，防範個人信息洩露風險。建議具體內容包括：
蔡曉紅說，當前內地人臉識別技術濫用普遍，在商場、景區、辦公樓等地都存在相關技術濫用的現象，民眾經常在不知不覺中就被採集了臉部資訊。
內地傳媒曾報道，去年廣西南寧有多名屋主疑似被仲介公司要求刷臉，結果名下房產莫名其妙被過戶；去年11月，一名男子拍攝了一段名為「為保護個人信息，戴著頭盔去看房」的短視頻，一度在網絡上走紅。
清華大學亦曾以一款破解臉部辨識設備演算法的眼鏡，迅速解開市面上19款以臉部辨識鎖螢的手機，揭露了部分人臉識別應用的安全漏洞，引發熱議。
責任編輯：黃良潤
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