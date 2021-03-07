【兩會】政協委員倡規管人臉識別 「讓我們的臉更安全」

全國兩會正在北京舉行，有全國政協委員憂慮人臉識別應用氾濫，提案健全監管相關技術的制度和法規。有報道指，內地人臉識別市場規模增長迅速，料2021年將突破500億元人民幣（折合約590億港元）。

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內地傳媒報道，身兼中國科學院近代物理研究所研究員的蔡曉紅，聯同另外5名全國政協委員，就加強人臉識別監管提出了多項建議，包括健全監管該技術的相關制度和法規，以規範該技術的應用，防範個人信息洩露風險。建議具體內容包括：

確立個人影像資料控制權、刪除權、遺忘權等基本權利；

明確企業對個人影像資料獲取、傳輸、儲存及使用的權利和義務；

制定生物特徵資訊相關規範及管理辦法；

建立相關網絡及信息安全監管體系，加快制定標準體系，明確安全技術要求；

建立相關安全評估及審核制度，針對各應用領域進行安全評估，對產品應用推廣增加審批環節，

加大力度處罰非法採集、洩露及濫用個人隱私、不正當競爭的企業

蔡曉紅說，當前內地人臉識別技術濫用普遍，在商場、景區、辦公樓等地都存在相關技術濫用的現象，民眾經常在不知不覺中就被採集了臉部資訊。

內地傳媒曾報道，去年廣西南寧有多名屋主疑似被仲介公司要求刷臉，結果名下房產莫名其妙被過戶；去年11月，一名男子拍攝了一段名為「為保護個人信息，戴著頭盔去看房」的短視頻，一度在網絡上走紅。

清華大學亦曾以一款破解臉部辨識設備演算法的眼鏡，迅速解開市面上19款以臉部辨識鎖螢的手機，揭露了部分人臉識別應用的安全漏洞，引發熱議。

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責任編輯：黃良潤

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