「兩岸必須統一」 王毅稱台灣問題沒妥協餘地 促美勿玩火

全國人大會議今日舉行記者會，國務委員兼外長王毅提到，「海峽兩岸必須統一，也必然統一」，強調北京在台灣問題上沒有妥協餘地，促美國新一屆政府徹底改變上屆政府「玩火」的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。

根據新華網文字直播，有記者問到美國前任特朗普政府解除美台交往限制，又有智庫將中美在台灣問題上爆發危機，列為全球最高潛在衝突，北京如何看待美國的對台政策。

王毅回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。

他表示，海峽兩岸必須統一，也必然統一，稱這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變。他強調中國政府維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，有能力挫敗任何形式的「台獨」分裂行徑。

他又向拜登政府喊話，指「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，不可逾越的紅線；北京在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。

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責任編輯：林佩怡

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