▲ 美國拜登基建怎追中國？美國人要先嚇餐飽才行

美國1950年代打造州際公路系統（Interstate），改變了國家發展面貌。有別於此前美國國道系統（US Highway）沒有統一標準，並以城鎮主街作為路段，難免擠塞，州際公路全是高速公路，並繞着城鎮而建。這項全國基建大計不但便捷了交通，還促進了商貿、旅遊與美國城鎮市郊化，同時帶動了美式購物商場、快餐店、汽車旅館等行業普及，奠定了美國未來繁榮基礎。

有趣的是，美國建造州際公路系統的考量固然有經濟，卻少不了軍事。美國陸軍指揮參謀學院學者Lee Lacy指出，推動時任總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）拍板的3大因素，分別是這位原歐洲盟軍最高司令，觀察過1919年美軍東岸至西岸大調動的艱難、二戰時體會到德國無限速公路系統的高效，以及1953年蘇聯首次引爆氫彈，僅比美國晚了1年，為華府注入恐懼，害怕道路難以勝任核戰時大規模疏散。

斗轉星移，美國基建已從當年的傲視全球，變成今天「公認地差」，中國在這方面則有「基建狂魔」之稱。美國暴雪德州缺水缺電之際，總統拜登向國會坦言，如果美國基建不爭點氣，午餐就會被中國吃掉。

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今年是中國十四五規劃開局之年，「新基建」是為一大關鍵詞。如果說傳統基建是肌肉，新基建就是由大數據與AI支撐的神經網絡，能夠指揮肌肉協調運動，做出高難動作。

新基建有望大幅提升社會效率，例如將無人駕駛汽車自動分流至最暢通道路、消費者可查看商店實時庫存而商戶能更準確配貨、發電廠按實際需求調節能源生產減少污染。換言之，新基建能以人工智能與大數據，配合未來創新技術與設備，更好地解決交通、房屋、人口、健康、環境、供應鏈等問題，同時協助制訂更精準政策，改善人們生活質素。

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中國新基建理念更已經歷演化，從相對鬆散的概念，變成環環相扣的發展大計。

中央去年初提出加快推進新基建，包括7大項目，分別是1）5G基建、2）特高壓輸電網絡、3）城際高速鐵路和城市軌道交通、4）新能源汽車充電樁、5）大數據中心、6）人工智能、7）工業互聯網 。

到去年4月，發改委指出，新基建主要包括3方面內容：

1）信息基礎設施。主要指5G、物聯網、數據中心等，是推動傳統產業升級轉型的工具。

2）融合基礎設施。深度應用大數據、AI等技術，形成智能交通、智能能源基建等，建設智能城市。

3）創新基礎設施。支撐學術研究、技術研發、產品研制的基建設施，負責不斷創新持續發展。

這調整代表，新基建已由尋求在個別領域突破，轉化成為中國經濟科技發展長線戰略。

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事實上，對中國而言，新基建是推動社會發展自然的下一步。2008年環球金融危機後......（中略）......新基建亦有助排除部分經濟結構隱患。世界各國......（中略）

美國對中國戰略也許有所警惕，但是至今未有視基建為值得認真投資的國家大戰略。特朗普政府2018年曾......（中略）......目前拜登拿中國來比較、敦促國會通過的基建項目，更只作為疫情救濟法案一環......（中略）

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此外，美國黨爭與地方利益集團也在嚴重阻礙基建發展。例如，連接新澤西與紐約曼哈頓的北河海底鐵路隧道（North River Tunnels）年過100，這條大動脈多年來飽受水浸腐蝕，有潛在災難風險；可是特朗普政府卻就興建新隧道，與紐約民主黨政府陷入僵局，哪怕紐約是特朗普老家。又例如......（中略）

美國冷戰初期太空科技步步落後，蘇聯搶先發射人造衛星更把人送入太空，才逼得美國痛下決心超額投資，首先載人登陸月球；美國今天若真的要追趕中國基建，或者必須首先遇上「蘇聯可能在太空向美國國土發射武器」級數的「驚嚇」才行。問題是，基建就如滴水穿石......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——美基建要超中國 除非國民受「驚嚇」】

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