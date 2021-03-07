劉世錦：粵港澳大灣區基礎條件好 在全球大有競爭力

十四五規劃綱要草案出爐，全國政協經濟委員會副主任劉世錦今日（7日）受訪表示，挖掘經濟增長的「結構性潛能」最首要，包括改革基礎產業效率不高、源頭創新能力不強、中等收入群體不大等3大短板。發展都市圈是最關鍵一環，他指粵港澳大灣區基礎條件在國內較好，未來在全球大環境下仍有一定競爭力。

劉世錦表示，中國經濟去年受到多方面壓力，如疫情、全球衰退、中美對峙，最終經受住壓力測試。關鍵是中國的經濟及企業底蘊，並展示出平常看不到的調整、化危為機的能力。他舉例指，疫情令許多活動無法在綫下進行，轉到綫上，反令信息服務產業出現受益，如騰訊會議之類的軟件，其疫後的增長也可觀。此外，中國的脫貧攻堅也沒有被疫情打斷，反而加強了工作強度，按時實現目標。他指如果沒有中國的貢獻，聯合國的減貧成果將要大打折扣。

保持增長，關鍵在挖掘「結構性潛能」

最新的政府工作報告中，提出了宏觀政策不急轉彎。劉世錦表示，不急轉彎的目的是轉好彎，去年政策的步伐把握得較好，基本滿足了經濟恢復的需要，也沒有搞大水猛灌。但不要高估宏觀政策的作用，它目的是短期平衡，中國的增長動力來自結構性潛能，這些潛能發達國家已經消失。

劉世錦提出「1+3+2」的結構性潛能框架，「1」是以都市圈、城市群發展為龍頭，這些都市圈有更好的要素集聚效率，今後10年將提供近80%的增長潛能；「3」是補上新的3大短板，包括基礎產業效率不高，如能源、物流、通訊等行業、中等收入群體不大，擴大後才能有效促消費、源頭創新能力不強，特別是基礎研究的水平低，也是美國能卡中國脖子的原因。基礎研究的短板不補不行，但需要長期積累。「2」是以數字經濟、綠色發展為兩翼。

不過，這些結構性潛能很多都是看得到，卻抓不住，下一步重點解決如何讓潛能變現，是中國未來改革的重點。

深圳土地資源有限，製造業未來如何走向

有記者問到，深圳的土地資源有限，在製造業方面如何突破限制。劉世錦表示，深圳的創新能力、配套產業也很強，IT行業排在世界前列，「創造＋製造」並重是最大優勢。深圳面對土地不夠，下一步要在都市圈發展上做文章，例如在距市區1小時車程內形成一批小鎮，分流對成本較敏感的製造業。

他舉了粵港澳大灣區為例子，指大灣區發展是有優勢的，深圳強項是「創造＋製造」，廣州強項在商貿，香港及澳門也各有長處，能發揮優勢互補。此外，大灣區的基礎相對較好，具備這種條件的都市圈，目前在全國範圍內並不多，他認為大灣區將來在未來全球大環境下，亦能有一定競爭力。

中國被美國「卡脖子」，是挑戰也是機遇

十四五規劃中較以往更着重國家安全保障一環，劉世錦指出，中國所面對的挑戰中，較明顯的就是被美國「卡脖子」所以強調在發展及安全中找到平衡。美國卡中國脖子後，帶來的影響相當長遠。中國的產業鏈要收縮在可控範圍內，且必須有「備胎」的戰略，被「卡脖子」下至少能夠生存。

事實上，其他經濟體也在考慮「備胎」戰略，這類產業如果發展得好，它會變成有競爭力的產業，既是挑戰也是重要機遇。例如華為，以前長期依賴Android系統，美國禁令生效後，就把鴻蒙造出來了，芯片也是同理。他指中國在這方面有相對優勢，14億人口的巨大市場，能足夠支撐產品的研發。

人均收入達中等發達國家水平的可能性

劉世錦回答記者提問時談到，十四五規劃及2035遠景目標均提出，中國的人均收入要達到中等發達國家水平。發達國家人均收入在1.8萬美元以上，中等發達國家是3至4萬美元。他認為中國保持每年4.7的增幅，15年後大概可達到人均2萬美元，但要保持這樣的增速難度非常高，尤其經濟總量的基數已經較大。

但目標並非不可能實現，他表示，現在說的是按現價美元計算的收入水平，它受3個因素影響，分別實際增長速度、通脹水平、匯率變化。他以以日本和德國為例，指率變化增長佔的份額更大，從長期看，要觀察率變化，依托中國的勞動生產率提高，更要注重經濟增長的質量。

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責任編輯︰陳建錫