網曝飛行途中機長乘務長互毆 東海航空致歉 涉事者停工

近日內地網上流傳東海航空一架飛行中的客機上，發生機長與乘務員互毆事件，兩人均受傷。東海航空今（7日）於微博發表聲明指，已對涉事人員暫作停工處置，並就事件向公眾致歉。

內地傳媒引述「民航民工」等公眾號周六（6日）發布的消息稱，事發於上月20日，東海航空由江蘇南通飛往陝西西安的DZ6297航班上，一名機長疑與乘務員發生爭執，在飛行途中互毆，所幸飛機平安落地。

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傳乘務長手部骨折 機長甩半顆門牙

據稱，涉事航班一名頭等艙女乘務長與另一區域男乘務長，調換了工作區域。在飛機降落西安50分鐘前，一名頭等艙乘客要如廁，但由於機長正在廁所內，著旅客返回座位等候。惟該旅客並未理會，機長如廁後發現旅客一直站在門外等候，遂以男乘務長工作未到位、影響飛行安全為由作出訓斥，隨後雙方打鬥。

網上流傳稱，機長先下手將乘務長打至手骨折；而乘務長隨即還擊，敲掉機長半顆門牙。及後飛機降落西安，機長著兩名私自調換艙位的乘務長自行買機票返回深圳，未有繼續同航班執勤。

有消息指出，雖然事件嚴重影響飛行安全及乘客的生命財產安全，惟東海航空對機組人員施壓，不准報警。

事件曝光後，引發輿論譁然。另有傳媒引述業內人士指，一般而言，機長進出駕駛艙時，外面有人屬於不安全情況。若機長從洗手間出來，需要回到駕駛艙，但有旅客在外等待，則有安全風險，也意味乘務組並未採取有效措施攔住旅客，此次爭執可能源於機長對於飛行安全的擔憂。

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另有機長曾帶妻子進駕駛艙

東海航空微博今日才發聲明，表示高度重視有關事件，已即時內部嚴查；為確保飛航安全，亦已第一時間對涉事人員暫作停工處置。又就事件向公眾致歉，表示正全面開展安全整頓，進一步提升運行品質。

東海航空在2002年成立，是內地首家中外合資航空公司。這不是東海航空首次引發輿論關注，2018年，東海航空一名機長允許兩個航段不買票，並擅自讓妻子進入駕駛艙，因而被停飛半年等；同年另一名機長違規，在未完成飛行準備階段各項工作，直接進場飛行，被予以警告行政處罰。

責任編輯：黃良潤

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