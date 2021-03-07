【中美角力】美防長奧斯汀或下周訪印 尋求同盟抗華

外媒報道，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）或將在下周訪問印度，尋求加深美印軍事關係，以對抗中國在亞太地區日益增長的力量。

路透社引述印度政府消息人士今日（7日）稱，奧斯汀將在3月15日當周訪造印度，計劃會晤印度國防部長辛格（Rajnath Singh）。

如果這次訪問最終落實，將是美國總統拜登（Joe Biden）政府首次有高級官員親身訪問印度。據不願公開身分的消息人士指，奧斯汀此行重點將放在加強合作。

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另外，奧斯汀將與國務卿布林肯（Antony Blinken）一同訪問日本和韓國。惟目前未知布林肯是否也會訪問印度。

報道稱，對印度而言，加強印美雙邊軍事關係，可使印度獲得更多美國科技援助。而由於印度與中國在喜馬拉雅山區西部邊境的軍事情勢持續緊張，印度政府正致力推動本國國防現代化。

報道又稱，印度正是全球最大的軍費支出國之一，美國軍火商期望美印加強軍事合作將為他們帶來商機。

中印邊境去年爆發流血衝突，後經兩軍軍長級會議磋商，於上月協調撤軍；而印度也開始復批中國在印投資，雙方關係似有回暖跡象。惟美國或一直有意拉攏印度作為其對抗中國的盟友，印度取態備受關注。

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據英國廣播公司（BBC）1月披露的一份白宮文件稱，印度被視為美國印太戰略的一個「基石」，美國欲幫助印度崛起，向印度提供軍事、情報、外交支持，「幫助（印度）應對大陸的挑戰，諸如同中國的邊境爭端和獲取水資源問題，包括布拉馬普特拉河和其他可能被中國改道的河流」。美印亦會在南亞和東南亞地區「合作維護海上安全，抗衡中國的影響」。

報道引述該白宮文件指，美國支持印度總理莫迪（Narendra Modi）提出的「東向行動政策」，支持印度向東作戰略延伸，並支持印度成為全球大國的目標。

而美國近日亦積極加強建立與英、澳、日、印四國的合作機制，意圖聯合對抗中國，實現其「印太戰略」。中國外交部早前則已表明，美國的「印太戰略」冷戰思維突出，軍事對抗色彩濃厚，違背了地區合作中的互利共贏精神，嚴重威脅地區和平與發展前景。

責任編輯：黃良潤

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